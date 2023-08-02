Універсальні ліки почали розробляти ще 20 років тому.

Так звані "таблетки проти раку", які, ймовірно, "знищують" солідні пухлини, в даний час проходять випробування на людях.

Новий препарат, відомий як AOH1996, розроблявся 20 років і в даний час проходить доклінічні дослідження в США, пише Sky News. Ранні дослідження препарату показали, що він вбиває великі пухлини, залишаючи незачепленими здорові клітини організму.

"Наша протиракова таблетка схожа на снігову бурю, яка закриває ключовий авіавузол і закриває всі рейси тільки для літаків, що перевозять ракові клітини", - прокоментувала професор Лінда Малкас, яка займалася розробкою препарату.

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До цих пір дослідники дійшли висновку, що AOH1996 може пригнічувати ріст пухлини у тварин, і зараз проводиться перша фаза клінічних випробувань на людях.

В ході попередніх досліджень препарату з'ясувалося, що він ефективний при лікуванні раку молочної залози, передміхурової залози, мозку, яєчників, шийки матки, шкіри і легенів. Тепер вчені сподіваються, що цей прорив може привести до розробки більш цілеспрямованих ліків від раку в майбутньому.

Ліки від раку

Незважаючи на те, що вченим давно відомі різні види раку, вони до сьогоднішнього дня ще не змогли придумати ефективні ліки від жодного з них. В даний час існують лише терапевтичні та підтримуючі ліки. Так, у 2020 році Євросоюз дозволив продаж на своїй території протипухлинного препарату Lynparza для підтримуючого лікування раку підшлункової залози.

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