Найкращими результати лікування були у пацієнтів молодше 75 років.

У Сполучених Штатах Америки винайшли препарат, який дає надію на уповільнення хвороби Альцгеймера. Як пише The Times, американська фармацевтична компанія Eli Lilly and Company, що виробляє препарат донанемаб, опублікувала остаточні результати випробування своїх ліків.

Цей препарат атакує та знищує накопичення білка під назвою амілоїд, підвищення якого фіксують у пацієнтів із хворобою Альцгеймера. Під час випробовувань близько 1700 пацієнтів отримували донанемаб або плацебо внутрішньовенної кожні чотири тижні протягом 18 місяців.

У тих, хто приймав препарат, згідно з дослідженням, сповільнилися темпи клінічного погіршення на 35% (порівняно з тими, хто приймав плацебо). В підгрупі пацієнтів із дуже ранньою стадією захворювання, відомою як легке когнітивне порушення, зафіксовано зниження прогресування хвороби на 60%.

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Водночас після того, як з результатів виключили тих, хто мав більш високий рівень амілоїду на старті випробування, рівень уповільнення прогресування захворювання впав до 22%. Найкращими були результати пацієнтів молодше 75 років.

Деяким пацієнтам припиняли прийом ліків і давали замість нього плацебо, – у випадках, коли сканування мозку показувало, що в їхньому мозку більше немає амілоїду. В середньому вони отримували препарат протягом 47 тижнів.

Після скасування препарату такі пацієнти продовжували демонструвати кращий прогрес, ніж ті, хто починав з фіктивного препарату. Це відкриття, як вважається, може мати значні наслідки для схвалення такого лікування британською Національною службою охорони здоров’я (NHS).

Експерти кажуть, що результати випробування відкривають шлях до того, що колись хвороба Альцгеймера стане виліковним довгостроковим станом, подібним до діабету чи астми.

"Вважається, що понад 60% людей, які живуть з деменцією, мають хворобу Альцгеймера. Це справді поворотний момент у боротьбі з хворобою Альцгеймера, і наука доводить, що хворобу можна уповільнити. Такі методи лікування, як донанемаб, є першими кроками до майбутнього, де хворобу Альцгеймера можна буде вважати довгостроковим захворюванням поряд із діабетом чи астмою. Можливо, людям доведеться жити з цим, але вони можуть отримати лікування, яке дозволить їм ефективно впоратися зі своїми симптомами та продовжувати жити повноцінним життям", – каже Доктор Річард Оклі, заступник директора з досліджень та інновацій Alzheimer’s Association, волонтерської організації, що зосереджується на підтримці пацієнтів з хворобою та її дослідженні.

Водночас експерти мають низку зауважень до дослідження. Приміром, його учасники в основному не мали інших серйозних проблем зі здоров’ям, що є нехарактерним для пацієнтів з хворобою Альцгеймера у реальному життя.

Крім цього, препарат має серйозні побічні ефекти: у кількох пацієнтів у групі, що приймала донанемаб, спостерігався набряк мозку, зафіксовано три смерті, пов’язані з лікуванням. У групі тих, що приймали плацебо, було зафіксовано одну таку смерть.

Лікування хвороби Альцгеймера - останні новини

Хвороба Альцгеймера (або сенільна деменція Альцгеймерівського типу) – захворювання, під час якого уражається "сіра речовина" мозку, що призводить до втрати пацієнтами пам’яті, слабоумства, яке прогресує. Це один із різновидів деменції, який уражає близько 6 % (одного з 16) людей віком понад 65 років.

За останній рік було зафіксовано прорив у сфері лікування хвороби – було презентовано медичний препарат леканемаб. Ці ліки, як показали дослідження, уповільнюють руйнування мозку при хворобі Альцгеймера. Вчені називали препарат революційним. Його вже схвалено регуляторними органами США.

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