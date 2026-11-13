Вакцина проти грипу уже надходить до аптек України: у МОЗ назвали причину затримок

Цього року виробники повідомляли про глобальну затримку виробництва вакцин проти грипу.

Перші 266 тисяч доз вакцини проти грипу пройшли державний контроль якості і надходять до медзакладів та аптечної мережі. Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я у своєму Telegram-каналі, вакцина французького виробництва отримала позитивний висновок Укрфармагентства про відповідність вимогам державних та міжнародних стандартів.

Водночас ще 140 тис. доз вакцини проти грипу виробництва Республіки Корея перебувають на лабораторному контролі.

"Грип часто плутають із застудою, однак це різні захворювання. На відміну від більшості інших гострих респіраторних вірусних інфекцій, грип зазвичай починається раптово - з різкого підвищення температури. Згодом можуть з'явитися кашель, утруднене дихання, нежить і біль у горлі", - нагадали у МОЗ.

Відео дня

Крім того, грип може мати тяжкий перебіг і спричиняти серйозні ускладнення з боку серця, легень, нирок та інших органів.

"Найефективніший спосіб профілактики грипу - щорічна вакцинація. Вона рекомендована, але не входить до переліку безоплатних щеплень за Календарем профілактичних щеплень. Вакцинуватися можна протягом усього епідемічного сезону", - зазначається у повідомленні.

Затримка з вакцинами

Цьогоріч виробники повідомляли про глобальну затримку виробництва вакцин проти грипу. У МОЗ пояснили, що це пов'язано з переходом від чотиривалентних до тривалентних вакцин відповідно до оновлених рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо складу препаратів на сезон 2026-2027 років.

"Склад вакцин переглядають щороку, щоб забезпечити захист від актуальних штамів вірусів грипу", - додали у міністерстві.

Ситуація з вакцинами

Як повідомляв УНІАН, раніше лікар, педіатр Євген Комаровський наголосив, що через складну ситуацію з енергетикою в Україні можуть виникнути проблеми з доступом до вакцин. За словами лікаря, попереднього року більша частина його пацієнтів не змогла зробити щеплення від грипу через відсутність препаратів.

Водночас терапевтка Марина Крапівнер розповіла, що наразі грип масово не фіксується, коронавірус проходить як звичайна ГРВІ, але є багато випадків стрептококової ангіни. На той момент вона зазначала, що поки що вакцини від грипу в Україні відсутні, але є сподівання, що вони з’являться найближчим часом.

Вас також можуть зацікавити новини: