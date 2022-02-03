"Паксловід" даватимуть дорослим з симптомами COVID-19, які не потребують кисневої підтримки та схильні до важкого перебігу захворювання.

Французька влада оголосила, що цього тижня дозволять застосовувати препарат "Паксловід" (Paxlovid) від Pfizer проти коронавірусу - перші таблетки для лікування COVID-19, схвалені у 27 країнах Євросоюзу.

Країна вже отримала 10 000 доз препарату, передає AP News. Таблетки з'являться в аптеках з п'ятниці, 4 лютого.

Франція досі перебуває серед країн з найбільшою щоденною кількістю хворих на COVID-19 на душу населення у світі. Однак кількість госпіталізацій інфікованих у відділеннях інтенсивної терапії зменшується, і французький уряд в середу почав послаблювати карантинні обмеження.

Зокрема, маски більше не потрібно носити на відкритому повітрі, а великі скупчення людей знову дозволено на концертах і спортивних майданчиках.

Згідно з рекомендаціями Європейського агентства з лікарських засобів, "Паксловід" даватимуть дорослим з симптомами COVID-19, які не потребують кисневої підтримки та схильні до важкого перебігу захворювання.

Читайте такожУкраїна і Pfizer підписали договір на закупівлю інноваційних ліків від COVID-19 (відео)Минулого тижня Агентство рекомендувало дозволити використання "Паксловіда", заявивши, що він може допомогти людям, хворим на COVID-19, уникнути серйозних наслідків і госпіталізації. Препарат було схвалено регулюючими органами США і Великобританії у грудні.

Як повідомляв УНІАН, Україна очікує на поставку 300 тисяч доз "Паксловіда" і 60 тисяч курсів "Молнупіравіра".

За добу у країні виявили 39 620 нових випадків COVID-19 - це рекордна кількість за весь час пандемії. Серед захворілих 4 446 дітей і 1 035 медпрацівників.

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