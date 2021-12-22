Ліки "Паксловід" від компанії Pfizer дозволено давати підліткам старше 12 років з масою тіла не менше 40 кг і дорослим.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США видало дозвіл на екстрене застосування таблеток "Паксловід" компанії Pfizer для лікування коронавірусної хвороби легкого та середнього ступеня тяжкості.

Ліки дозволено давати підліткам старше 12 років з масою тіла не менше 40 кг і дорослим, йдеться у прес-релізі FDA. Показаннями є позитивний результат тесту на SARS-CoV-2 і високий ризик розвитку важкої форми COVID-19.

"Паксловід" доступний лише за рецептом і рекомендується до використання якомога швидше після встановлення діагнозу, упродовж п'яти днів з моменту появи симптомів. При цьому таблетки не можна застосовувати для передконтактної або постконтактної профілактики COVID-19 і вони не замінюють вакцинацію.

Читайте такожУ США схвалили ін'єкції для профілактики ВІЛБезпеку та ефективність "Паксловіду" для лікування COVID-19 продовжують оцінювати. Серед можливих побічних ефектів зазначено порушення смакових відчуттів, діарею, високий кров'яний тиск і м'язові болі. А використання "Паксловіду" в людей з неконтрольованим або недіагностованим ВІЛ-1 може призвести до стійкості інфекції до ліків.

Як повідомляв УНІАН, Україна підписала договір з компанією Pfizer про основні умови закупівлі інноваційних ліків "Паксловід" для амбулаторного лікування хворих з коронавірусною хворобою.

Раніше Pfizer Inc. підписав угоду з групою, підтримуваною ООН, щоб дозволити іншим компаніям виготовляти свої таблетки проти COVID-19.

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