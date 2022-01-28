Таблетки можуть бути ефективним як проти "Дельти", так і проти "Омікрону".

Європейське медичне агентство з лікарських засобів (комітет EMA) схвалив ковід-таблетки від Pfizer. Комітет рекомендує дозволити цей препарат для лікування людей з ризиком розвитку важкої форми COVID-19.

Про це повідомляється на сайті EMA.

Так, комітет рекомендував надати умовне реєстраційне посвідчення пероральному противірусному препарату Paxlovid (Паксловід) для лікування коронавірусу. Таблетки можуть допомогти людям, які заразилися COVID-19 і у них є ризик розвитку важкої форми захворювання, але їм не потрібно додаткове отримання кисню.

"Паксловід - перші пероральні противірусні ліки, рекомендовані в ЄС для лікування COVID-19. Вони містять дві активні речовини, PF - 07321332 і ритонавір, у двох різних таблетках. Перша речовина працює шляхом зниження здатності SARS-CoV-2 (вірусу, що викликає COVID-19) розмножуватися в організмі, в той час, як ритонавір продовжує його дію і дозволяє йому довше залишатися в організмі на рівнях, які впливають на розмноження вірусу", - зазначено на сайті.

В ході дослідження було встановлено, що лікування таблетками від Pfizer значно знижує кількість госпіталізацій або смертей у пацієнтів, у яких є хоча б одне основне захворювання, що піддає їх ризику тяжкого перебігу COVID-19. Учасників дослідження розділили на дві групи, перій давали Паксловід, а другій - плацебо. Серед людей, які приймали справжні таблетки, смертей не було. А в групі, якій давали плацебо, померло 9 осіб.

Читайте такожУ Британії шукають добровольців, які заразилися б-19 заради наукиБільшість пацієнтів, яких лікували ковід-таблетками, були інфіковані штамом "Дельта". Однак вчені вважають, що препарат може бути ефективний і для лікування "Омікрону".

Побічні ефекти від "Паксловіра" незначні. Дослідники встановили, що користь від ліків перевищує його ризики, тому його рекомендують до використання.

Тепер Європейська комісія прискорить процес прийняття рішення про видачу умовного дозволу на продаж "Паксловіду", що дозволить продавати ці ліки на території ЄС.

Комісар ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес заявила, що зараз комітет домігся значних успіхів у розробці методів лікування, які вона назвала другою лінією захисту після вакцин.

Читайте такожВчені з Уханя знайшли новий вид коронавірусу: не обійшлося без кажанів"Паксловід - це перший пероральний противірусний препарат для домашнього використання в нашому портфоліо, який може реально допомогти людям з високим ризиком прогресування важкої форми COVID", - передає слова Кіріакідес Reuters.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Pfizer і BioNTech розпочали випробування вакцини проти ковід-штаму "Омікрон".

Вас також можуть зацікавити новини: