Медичні заклади не проводитимуть планових госпіталізацій та операцій.

Незважаючи на забезпеченість генераторами, під час блекауту українські лікарні не працюватимуть як зазвичай. У разі тривалої відсутності електроенергії в Україні медичні заклади відмовляться від проведення планових госпіталізацій та операцій.

Як заявила заступниця міністра охорони здоров’я України Марія Карчевич в ефірі телемарафону, лікарі проводитимуть лише ургентні операції.

"Якщо буде тривале відключення світла, то планові госпіталізації, планові операції будуть призупинені для того, щоб не перевантажувати заклади. Прийматимуться лише ургентні операції", – пояснила вона.

Відео дня

За словами представниці МОЗ, в Україні планують створити два рівня медичних установ з генераторами на випадок блекауту. До першого рівня віднесуть заклади, які можуть працювати за відсутності електропостачання.

До другого рівня увійдуть лікарні, які продовжать роботу, якщо не буде як світла, так і централізованого опалення та водопостачання. Зазначається, що ці медичні установи забезпечать супутниковими системами Starlink для зв’язку та комунікації у подібних ситуаціях.

Ситуація з електроенергією в Україні

Через ракетні атаки на обʼєкти енергетичної інфраструктури України в багатьох регіонах виникли проблеми з електропостачанням. У разі повторних ударів РФ по Україні може статися блекаут.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вітчизняні виробники електроенергії забезпечують 83% споживання, а відновлення енергосистеми триває, що дозволяє скорочувати час відключень.

Водночас міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що необхідно бути готовими до різних варіантів, зокрема у разі надзвичайної ситуації в столиці. Мер зазначив, що рух поїздів метрополітену за відсутності енергопостачання буде призупинено, а 45 підземних станції метро працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги.

Виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко зазначив, що у разі блекауту людей продовжать забезпечувати газом. Видобувні компанії не припинять свою роботу.

Вас також можуть зацікавити новини: