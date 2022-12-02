Міська влада оприлюднила перелік відповідних адрес.

У випадку нових ударів ворога по критичній інфраструктурі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання, в Києві продовжуватимуть працювати окремі торгові мережі, ринки, магазини та ТРЦ.

"Ворог підступний. І він надалі чинитиме геноцид українців, намагаючись знищити ключові об‘єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення українських міст і селищ. Столична влада та бізнес готуються до різних варіантів розвитку подій, зокрема, і до найгіршого сценарію", - повідомив мер Києва Віталій Кличко та опублікував їх перелік.

За його словами, наразі вже складено перелік, із зазначенням адрес, торгових мереж, продуктових ринків, магазинів (супермаркетів) та ТРЦ, які продовжуватимуть працювати на автономних джерелах живлення аби забезпечити потреби киян у продуктах харчування, воді, побутових та промислових товарах.

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Зазначається, що графік їх роботи в умовах відсутності електроенергії може бути скороченим.

Кличко оприлюднив перелік адрес супермаркетів.

З переліком адрес ТРЦ можна ознайомитись за посиланням.

Також працюватимуть 3 ринки: "Бессарабський ринок" (площа Бессарабська, 2 - Шевченківський район); "Володимирський ринок" (вулиця Антоновича, 115 - Голосіївський) та "Житній ринок" (вулиця Верхній Вал, 16 - Подільський район).

Ситуація зі світлом у Києві

Дефіцит електроенергії в Києві зменшився з 50% до 30-35%. Наразі цей дефіцит занадто великий, щоб перейти на планові відключення електроенергії за графіками.

"ДТЕК Київські електромережі" додала до графіку відключень частину будинків, які були заживлені на лінії з критичною інфраструктурою.

Кличко повідомив сьогодні про організацію роботи міського пасажирського транспорту в разі нових ударів ворога по енергосистемі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання в столиці.

Зокрема, рух поїздів метрополітену буде призупинений, на всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси і проїзд в них буде безкоштовним.