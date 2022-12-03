Рух поїздів метрополітену буде призупинений, на всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси і проїзд в них буде безкоштовним.

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що необхідно бути готовими до різних варіантів, зокрема у разі надзвичайної ситуації в столиці.

Про це він повідомив у Telegram, розповідаючи, як житиме столиця в разі нових ударів ворога та повної відсутності електропостачання.

"У разі нових ударів ворога по енергосистемі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання в столиці на всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси. Проїзд буде безкоштовним", - сказав Кличко.

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За його словами, усі автобусні парки столиці забезпечені необхідним запасом пального і мають автоматичні джерела енергії, зокрема бензинові та дизельні генератори.

"Тому місто має змогу забезпечити мінімальний обсяг технологічного процесу для підготовки та випуску автобусів на маршрути. Також на територіях автобусних парків облаштовані пункти обігріву для водіїв", - розповів він.

Міський голова зазначив, що рух поїздів метрополітену в разі надзвичайної ситуації та відсутності енергопостачання буде призупинено, а 45 підземних станції метро працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги. Вхід на станції буде безкоштовним, але потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу.

На станціях підземки, повідомив Кличко, будуть доступними: інтернет-зв’язок, електроенергія (можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети), питна вода і санітарні вузли.

"Середня температура на станціях метро становить 12-14 градусів тепла. Тому треба надягати зимовий одяг і додатково мати теплі речі", - наголосив він.

Станції наземної ділянки метрополітену, нагадав Кличко, не використовуватимуться для потреб цивільного захисту (як укриття населення при виникненні надзвичайних ситуацій та під час дії повітряної тривоги).

Загроза блекауту: ситуація у Києві

Як повідомляв УНІАН, з початку жовтня РФ здійснила сім атак на об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Остання з них була вчинена 23 листопада. Ракети уразили низку енергооб’єктів, спричинивши повне зникнення світла. Найбільше постраждали Київ і область, а також Одеська область.

Наприкінці листопада дефіцит електроенергії в Києві зменшився з 50% до 30-35%. Однак, він все одно занадто великий, щоб перейти на планові відключення електроенергії за графіками.

У випадку нових ударів ворога по критичній інфраструктурі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання, в Києві продовжуватимуть працювати окремі торгові мережі, ринки, магазини та ТРЦ.

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