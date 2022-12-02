Потреби підприємств та житлового сектору забезпечуються на 40-50%, зазначив прем'єр.

Вітчизняні виробники електроенергії забезпечують 83% споживання, а відновлення енергосистеми триває, що дозволяє скорочувати час відключень.

До всіх операторів системи розподілу - обленерго - доведені ліміти споживання по кожній області, які пріоритетно забезпечують живлення об’єктів критичної інфраструктури, про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, потреби інших споживачів - підприємств та житлового сектору - забезпечуються на 40-50%.

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"Станом на сьогоднішній ранок виробники електроенергії забезпечують 83% споживання... Відновлення триває, що дозволяє скорочувати час відключень, а також переходити до прогнозованих планових графіків", - сказав очільник уряду.

Ситуація з електрикою в Україні - що треба знати сьогодні

Як повідомляв УНІАН, з початку жовтня РФ здійснила сім атак на об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Остання атака була вчинена 23 листопада. Цього дня Росія випустила близько 70 крилатих ракет, 51 із них було збито. Ракети уразили ряд енергооб’єктів, спричинивши блекаут. Лише на кінець минулого тижня енергетики змогли стабілізувати роботу української енергосистеми, однак дефіцит потужності залишається.

У багатьох містах тривають екстрені відключення електроенергії.

В "Укренерго" повідомляли, що станом на 30 листопада дефіцит електроенергії в нашій державі був 27%.

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