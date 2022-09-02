Померлий пацієнт, який був заражений віспою мавп, мав супутні захворювання.

У Бельгії зафіксували перший випадок смерті пацієнта з мавпячою віспою.

Про це повідомляє France 24 з посиланням на щотижневу доповідь бельгійського інституту охорони здоров'я Sciensano.

"На сьогодні зареєстровано один випадок смерті людини, яка заразилася мавпячою віспою, при цьому у неї були супутні захворювання", - вказано в доповіді.

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Загалом, за даними інституту, на кінець серпня у Бельгії налічувалося 706 підтверджених випадків цього захворювання. 32 пацієнти з найбільш складним перебігом хвороби були госпіталізовані.

Всесвітня організація охорони здоров'я, яка реєструє всі підтверджені випадки, станом на 31 серпня зафіксувала уже 50 496 випадків зараження та 16 смертей у 101 країні.

Перший у Європі випадок смерті людини від віспи мавп зафіксували наприкінці липня в Іспанії. Попередньо причиною смерті було супутнє захворювання енцефалітом.

Наприкінці серпня стало відомо про першу смерть від віспи мавп у США. Померлим виявився літній житель столичного округу Харріс, у нього був ослаблений імунітет.

Що таке мавпяча віспа

Мавпяча віспа - рідкісне інфекційне захворювання, найбільш поширене у віддалених районах Центральної та Західної Африки. Його симптоми - нудота, температура, висипання, свербіж, а також біль у м'язах.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня стало відомо, що вчені дійшли висновку, що вірус віспи мавп циркулює серед людей з 2018 року.

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