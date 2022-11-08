85% летальних випадків від COVID-19 за минулий тиждень – це люди віком від 60 років.

Міністерство охорони здоров'я очікує пік нової хвилі коронавірусної хвороби в Україні вже у січні.

Наразі для українців доступні для безоплатного щеплення три вакцини – CoronaVac, Comirnaty (Pfizer) і Janssen (Johnson & Johnson). Про це повідомив у Facebook голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

За його словами, рівень вакцинації в Україні падає: за минулий тиждень щеплення від COVID-19 зробили 75 тис. осіб, що на 25% менше за передостанній. Радуцький закликав вакцинуватися, бо в умовах війни - госпіталізований пацієнт з коронавірусом займає місце у лікарні, яке може знадобитись пораненому військовому або цивільному внаслідок бойових дій.

Відео дня

Також голова комітету повідомив, що 85% летальних випадків від COVID-19 за минулий тиждень – це люди віком від 60 років.

"Люди похилого віку перебувають у групі ризику через ймовірність важкого перебігу хвороби або смерті внаслідок неї", - додав він.

При цьому Радуцький зазначив, що рівень вакцинації у цій віковій категорії доволі низький.

За даними МОЗ, за час вакцинальної кампанії щеплено понад 8 млн людей похилого віку. У категорії 60-69 років вакциновано 50%, 70-79 років – 33%, старше 80 років – лише 19%.

"Йдеться про первинний курс вакцинації. Якщо ж рахувати із бустерними дозами, то показники будуть ще нижчі. Невакциновані люди похилого віку мають великий ризик при захворюванні на COVID-19. За минулий тиждень - 40% інфікованих з цієї категорії та 85% померлих", - додав він.

Радуцький повідомив, що якщо взяти загальні цифри, то перше бустерне щеплення зробили лише 8% українців, ще не щепилися бустером 12 млн. Відповідно вони не мають повноцінного захисту від захворювання.

Коронавірус в Україні

Як повідомляв УНІАН, у МОЗ попередили про небезпеку COVID-19 для вагітних. Зокрема, йдеться про передчасні пологи та ускладнення.

3 жовтня міська влада закликала киян повернутися до носіння масок у громадських місцях через зростання рівня захворюваності на коронавірус.

27 жовтня з'явилася інформація про те, що в Україні зростає кількість смертей від COVID-19.

Вас також можуть зацікавити новини: