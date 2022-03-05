Під час війни в Україні багато дорослих та дітей змушені постійно ночувати у сховищах, мокрих, холодних підвалах, погано відпочивати і харчуватися. Імунітет послаблює і постійний стрес. Саме це є "сприятливими" умовами для застуди.
У Центрі громадського здоров’я пояснили, як допомогти собі при гострій респіраторній інфекції, перебуваючи в укритті.
"Якщо ви відчуваєте, що починається захворювання, то розпочинайте лікування негайно.
Для ГРВІ та COVID-19, особливо в перші дні, не треба ніяких препаратів. Зазвичай захворювання минає самостійно протягом кількох днів за умов дотримання певних рекомендацій", – наголошують у відомстві.
Як лікувати застуду
- Рясно пийте. За можливості вживайте щонайменше літр теплої рідини.
- Не лікуйтеся антибіотиками при вірусній інфекції – це не допомагає.
- Якщо починаєте відчувати задишку, виміряйте сатурацію за допомогою пульсоксиметра.
Нормальний показник – від 93%. Якщо треба підвищити сатурацію, ляжте на живіт і дихайте спокійно та глибоко.
Якщо у вас підвищена температура, озноб, ломота, головний біль
Випийте такі ліки
- Ібупрофен: 400 мг для дорослих;
- Парацетамол (панадол, порошки на кшталт Терафлю, Фармацитрон, Хелпекс та інші).
Також можна випити
- Німесулід;
- Німесил;
- Найз.
Якщо температура нормальна, але є біль, допомагають препарати:
- Дексалгін;
- Кетанов;
- Кетолак;
- Диклофенак/Диклоберл.
"Один з цих препаратів входить до стандартного набору аптечки. Якщо у вас їх немає, то розпитайте сусідів", – наголошують у ЦГЗ.
Нежить, тече чи забитий ніс
Зробіть промивання сольовим розчином або використайте спреї для зволоження:
- Носоль;
- Хьюмер;
- Аквамаріс тощо.
Якщо ніс забитий і вам важко дихати, то в такому випадку вам допоможуть судинозвужувальні спреї:
- Отривін;
- Називін;
- Фармазолін.
Також "пробити" ніс допомагає фізична активність: можна поприсідати, пострибати, пройтися.
Біль у горлі або вусі
Якщо у вас болить горло чи вухо, необхідно дотримуватися тих самих рекомендацій, що й при температурі. Можна також посмоктати пастилки чи льодяники, використати спреї для горла.
Коли треба звертатися до лікаря
Якщо лихоманка триває довше, ніж 3 доби, і її не вдається подолати медикаментами, потрібно звернутися до лікаря. Також це необхідно зробити при появі:
- судом;
- блювання;
- головного болю;
- утруднення дихання;
- сильного болю в животі, вусі, горлі;
- порушенні свідомості;
- повторному підвищенню температури тіла після кількох днів нормальної температури.