Застуда у бомбосховищі: як самостійно лікуватися / фото REUTERS

Під час війни в Україні багато дорослих та дітей змушені постійно ночувати у сховищах, мокрих, холодних підвалах, погано відпочивати і харчуватися. Імунітет послаблює і постійний стрес. Саме це є "сприятливими" умовами для застуди.

У Центрі громадського здоров’я пояснили, як допомогти собі при гострій респіраторній інфекції, перебуваючи в укритті.

"Якщо ви відчуваєте, що починається захворювання, то розпочинайте лікування негайно. 

Для ГРВІ та COVID-19, особливо в перші дні, не треба ніяких препаратів. Зазвичай захворювання минає самостійно протягом кількох днів за умов дотримання певних рекомендацій", – наголошують у відомстві.

Як лікувати застуду

  • Рясно пийте. За можливості вживайте щонайменше літр теплої рідини.
  • Не лікуйтеся антибіотиками при вірусній інфекції – це не допомагає.
  • Якщо починаєте відчувати задишку, виміряйте сатурацію за допомогою пульсоксиметра. 

Нормальний показник – від 93%. Якщо треба підвищити сатурацію, ляжте на живіт і дихайте спокійно та глибоко.

Якщо у вас підвищена температура, озноб, ломота, головний біль

Випийте такі ліки

  • Ібупрофен: 400 мг для дорослих;
  • Парацетамол (панадол, порошки на кшталт Терафлю, Фармацитрон, Хелпекс та інші).

Також можна випити

  • Німесулід;
  • Німесил;
  • Найз.

Якщо температура нормальна, але є біль, допомагають препарати:

  • Дексалгін;
  • Кетанов;
  • Кетолак;
  • Диклофенак/Диклоберл.

"Один з цих препаратів входить до стандартного набору аптечки. Якщо у вас їх немає, то розпитайте сусідів", – наголошують у ЦГЗ. 

Нежить, тече чи забитий ніс

Зробіть промивання сольовим розчином або використайте спреї для зволоження:

  • Носоль;
  • Хьюмер;
  • Аквамаріс тощо.

Якщо ніс забитий і вам важко дихати, то в такому випадку вам допоможуть судинозвужувальні спреї:

  • Отривін;
  • Називін;
  • Фармазолін.

Також "пробити" ніс допомагає фізична активність: можна поприсідати, пострибати, пройтися.

Біль у горлі або вусі

Якщо у вас болить горло чи вухо, необхідно дотримуватися тих самих рекомендацій, що й при температурі. Можна також посмоктати пастилки чи льодяники, використати спреї для горла.

Коли треба звертатися до лікаря

Якщо лихоманка триває довше, ніж 3 доби, і її не вдається подолати медикаментами, потрібно звернутися до лікаря. Також це необхідно зробити при появі:

  • судом;
  • блювання;
  • головного болю;
  • утруднення дихання;
  • сильного болю в животі, вусі, горлі;
  • порушенні свідомості;
  • повторному підвищенню температури тіла після кількох днів нормальної температури.

Вас також можуть зацікавити новини: