Аварія з 13-ма загиблими під Черніговом: безжальна випадковість чи трагічна закономірність

Сьогодні о 07:55 поблизу села Брусилів Чернігівської області на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом сполученням "Борзна – Чернігів". Внаслідок ДТП загинули 13 людей, ще 7 постраждали. УНІАН спробував вияснити подробиці жахливої автотрощі.

Водій маршрутки був професійним та відповідальним

Маршрутка "Борзна – Чернігів" щоденна, її перший рейс відправляється з Борзни о 05:30. Проїжджає за традиційним маршрутом через Сосницю, Мену, Березну. Так було і цього ранку. Однак до Чернігова судилося дістатися не всім.

Місцеві жителі вказують, що маршрутка зручна за часом відправлення і місцем прибуття, оскільки кінцева її зупинка біля Чернігівської обласної лікарні. "Багато людей їздять саме цим рейсом, кому зранку на роботу, або кому потрібно в лікарню", - розповіла уродженка Борзни Юлія Аношина.

За її словами, за кермом маршрутки був водій Олександр Мартиненко. Чоловіка у громаді характеризують позитивно – відповідальний і професійний, багато років працював водієм, їздив не порушуючи правил дорожнього руху.

"Я сама раніше з ним неодноразово їздила до Чернігова", - розповіла голова Борзнянської громади Лариса Осадчук.

На сторінці водія у Facebook останній допис датований 23 листопада і присвячений вітанням на честь їхнього з дружиною 25-річного подружнього ювілею.

"Ми довгі роки спостерігали за вашим союзом. І багато чому, насправді, можна позаздрити. Ви зберігали один одному любов і вірність, з гідністю зустрічали всі життєві проблеми. Підтримка і любов були вашим девізом. І зараз хочеться сказати, що ви по справжньому заслужили те щастя, яким володієте", - йдеться в дописі когось із знайомих чи рідних.

У маршрутці, що потрапила в ДТП, їхали кілька родин. Про це УНІАН стало відомо із власних джерел. Станом на 21:00 7 грудня не встановлена особа однієї загиблої людини. Особи всіх інших загиблих та постраждалих ідентифіковані.

За інформацією місцевих жителів, зокрема, в аварії загинули вчителька з Борзни та її 19-річна донька. Не вижили молоді хлопець і дівчина, які нещодавно повернулися із Польщі та мали намір одружитися. Загиблий наречений був єдиним сином у батьків.

Із села Прачі Борзнянської громади загинув чоловік, його дружина госпіталізована. Ще одне подружжя із села Високе перебуває у лікарні.

Через таку кількість жертв у громаді оголосили триденну жалобу – 7-9 грудня, на території області, згідно з розпорядженням голови ОДА, день жалоби – 8 грудня. На знак скорботи за загиблими буде приспущено Державний прапор України на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підпорядкованих підприємств, установ і організацій. Обмежено проведення розважальних заходів на території громади. Заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі та ресторанного господарства.

Наймолодшому з постраждалих – 16 років

Постраждалі в ДТП під Черніговом госпіталізовані до обласної лікарні, обласної дитячої лікарні та міської лікарні №2. Усі вони перебувають у середньому і тяжкому стані. Про це повідомив генеральний директор Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар.

За його словами, до міськлікарні №2 після ДТП доставили сімох людей. "На жаль, двоє людей померли через травми, несумісні з життям", - розказав Кухар.

Наразі у цій лікарні перебувають п'ятеро постраждалих – троє жінок і двоє чоловіків, наймолодший постраждалий – 2003 року народження, найстарший – 1972.

"Трьох госпіталізованих прооперували. Загалом, стан постраждалих – середнього та важкого ступеня тяжкості", - уточнив гендиректор медзакладу. В обласній дитячій лікарні прооперовано 16-річного хлопця, він перебуває у реанімації. Госпіталізованим надається необхідна медична допомога. Однак лікарі поки прогнозів не дають.

Серед проблемних питань, що виникли одразу, – встановлення осіб загиблих і постраждалих. Адже чимало людей були без документів. Саме тому в Чернігівській ОДА було створено оперативний штаб, який працює з родичами та постраждалими в Чернігівській міській лікарні №2 та біля моргу на Пирогова.

Хто винен: погодні умови чи порушення правил водієм фури?

Поліція за фактом ДТП під Черніговом відкрила провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

У прокуратурі Чернігівської області повідомили, що однією з можливих причин аварії могли бути погодні умови.

Водночас у Службі автомобільних доріг Чернігівської області вважають, що "дорожній" фактор у причинах ДТП відсутній. За інформацією прес-служби відомства, на момент аварії дорожнє покриття було мокре, адже попередньо було оброблене протиожеледними матеріалами.

"О 23:00 6 грудня у тому напрямку виїжджала дорожня техніка для обробки протиожеледними матеріалами та розчищення. Уночі дорогу в тому напрямку обробили. На ранок 7 грудня протиожеледна суміш вже давно спрацювала. До того ж, температура повітря з ночі пішла на плюс", - зазначили в Службі автомобільних доріг в області.

Фахівці служби вказують, що дорожній фактор у цій ДТП відсутній. Наші співробітники були присутні на місці аварії з самого ранку разом з поліцією та ДСНС. Спільно з поліцією складений відповідний акт обстеження дороги. Виміряний коефіцієнт зчеплення коліс з асфальтобетонним покриттям дороги. Він в межах норми. В акті зафіксовано стан дороги – що вона мокра.

Реагуючи на сьогоднішню ДТП, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що патрульна поліція суворо каратиме водіїв та власників комерційних транспортних засобів, які їздять на "лисій гумі" або використовують для економії грошей колеса, які мають недопустимі недоліки. А також тих, хто перевищує швидкісний режим та правила маневрування.

За його інформацією, водій вантажівки, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з маршрутним автобусом.

Для слідчих – багато роботи

Колишній співробітник правоохоронних органів розповів УНІАН, що така масштабна ДТП з чисельними жертвами на Чернігівщині не перша. У 2011 році внаслідок зіткнення з фурою маршрутки "Короп-Київ" загинули 10 людей, вижила тільки одна пасажирка. Тоді було встановлено, що водій вантажівки задрімав і виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з маршруткою.

"В Україні до цього часу існує дешеве розмитнення вантажних мікроавтобусів. А переобладнані вантажні мікроавтобуси на пасажирські не забезпечують необхідного рівня безпеки", - пояснив експерт. Він вважає, якби мікроавтобус був пасажирським від "народження", заводського виробництва - саме для перевезень людей, то кількість жертв могла бути значно меншою.

Загалом він переконаний, що причини ДТП мають вивчатися комплексно, з низкою експертиз. І не менш важливим, на його думку, має бути оцінка стану здоров'я водіїв. Чи проходили вони перед рейсом медичний огляд, чи просто поставили відмітки? Не менш важливо, чи були вони після відпочинку? Адже кількасекундний сон водія може призвести до фатальних наслідків.

Іще однією ймовірних причин може бути технічний стан вантажівки, якщо дійсно водій виїхав на зустрічну смугу. Приміром, іноді трапляються технічні поломки, які роблять авто некерованим і його виносить на зустрічну смугу.

"Для слідчих – дуже багато роботи", - підсумував експерт.

Загалом слідчі дії тривали упродовж дня. До ліквідації наслідків ДТП було залучено понад 100 рятувальників і 45 одиниць техніки.

Такі масштабні ДТП привертають увагу своєю трагічністю, випадковим збігом обставин чи закономірністю, а потім знову всі повертаються до звичного життя. А головне – чи будуть зроблені висновки, бо загиблих не повернути. Однак важливо попередити нові жертви на дорогах.

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