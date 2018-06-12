Як парламентська ТСК «розворушила» харківських силовиків

«Харківська тема» в останні дні стала в українському політикумі та загалом у суспільстві не менш популярною, ніж столичний суперхіт під назвою «Переобери Черновецького».

Цікаво, що в обох випадках помітну, якщо не вирішальну, роль зіграло створення тимчасових слідчих комісій по розслідуванню діяльності керівників місцевої влади.

Саме відразу після того як була створена «київська» комісія, парламент несподівано для багатьох прийняв постанову про дострокові перевибори в Києві. Відразу після того, як з`явилась «харківська» комісія, що має вивчити всі «наробки» тандему Добкін-Кернес, в активні дії у Харкові включились Прокуратура та СБУ. При цьому активність виявилась настільки рішучою, що відеокартинки про виїмку документів в харківській мерії за участю СБУ стали головними в новинах чи не всіх телеканалів.

Нагадаємо, що 18 березня співробітники Управління СБУ в Харківській області провели виїмку документів в приймалень харківського міського голови Михайла Добкіна та секретаря міськради Геннадія Кернеса. Як повідомили в прес-центрі СБУ, слідчими Служби безпеки України була порушена кримінальна справа за фактом незаконних витрат бюджетних коштів на суму близько 1,5 млн. грн. в результаті зловживання службовим положенням посадовцями Харківської міськради. Правопорушення були виявлені в ході планової ревізії фінансово-господарської діяльності Харківської міської ради, яка проводилася Контрольно-ревізійним управлінням в Харківській області. В цілому ревізія виявила в діяльності Харківської міськради різного роду порушень на суму 2,4 млн. грн.

Секретар Харківської міськради Геннадій Кернес, як відомо, відмовився підписувати ухвалу про вилучення документів, подану працівниками СБУ. Після цього мерія почала посилати в інформпростір месіджі про «про озброєне захоплення мерії співробітниками СБУ».За повідомленням прес-служби міськради, в будівлі знаходилися десятки людей у формі камуфляжу і чорних масках. На годину з невеликим були заблоковані всі виходи і входи в будівлю, нікого не впускали і не випускали. Слідчі дії велися в бухгалтерії і відділі кадрів муніципалітету.

Що ж, все таки, стоїть за активністю працівників СБУ?

Дехто з членів «харківської» парламентської слідчої комісії пояснює активність харківських правоохоронців, зокрема, тим, що до створення парламентського слідчого органу виконання харківськими силовиками своїх безпосередніх обов`язків було нереальним через серйозні лобістські можливості Михайла.Добкіна та Геннадія Кернеса. В розмові з автором цих рядків один з членів комісії заявив, що харківські міські власті збудували сильну лінію юридичної оборони, до якої були залучені високопоставлені співробітники Секретаріату Президента України, Вищої ради юстиції, Генеральної прокуратури, ряд впливових народних депутатів, у тому числі і від фракцій парламентської більшості. Раніше ж, при минулому складі Кабміну, говорити про серйозні розслідування та інші дії, було ще менш реальним, оскільки будь-які спроби контрольних органів розібратися в харківських процесах могли закінчитися банальним звільненням всіх «правдолюбів» і «надмірно активних».

Зате після створення комісії стало очевидно, що під час її роботи можуть розкритись не лише факти зловживань мера та секретаря міськради, але й факти «неуважності» або, іншими словами, неналежного виконання обов`язків тими, хто мав протидіяти корупції та підтримувати законність. І очевидно, що ні Прокуратура, ні СБУ, ні МВС сьогодні не хочуть виявитися крайніми в антикорупційній кампанії проти Добкіна та Кернера. Бо ж, для останніх, на думку багатьох, вже почався «зворотний відлік» перебування у влади.

Зокрема, як переконаний ініціатор створення «харківської» комісії в парламенті і один з головних опонентів міської влади Олександр Фельдман, нинішні процеси в «першій столиці» - це лише початок масштабної антикорупційної кампанії, під час якої сьогоднішні виявлені факти виявляться «квіточками» на фоні майбутніх «ягідок». За словами Фельдмана, зловживання, про які сьогодні починають відкрито говорити в Харкові, становлять не більше десятої частини від того, що вже відомо Тимчасовій слідчій комісії і лише соту частину від того, що одержить об`єктивну правову оцінку в майбутньому.

На цьому тлі суттєво змінюється і ставлення до «харківської» проблематики в парламенті. Пропозиція Партії регіонів про заслуховування в парламенті звіту розділу СБУ та Генпрокурора з приводу подій в Харкові не здобула підтримки депутатів: «за» проголосували тільки 224 депутати при необхідних 226.

Тим часом, судячи з усього, «харківська» ТСК лише збирається набирати темпів. «Масштаби зловживань харківської міської влади в земельній сфері, численні махінації з фінансами міста, організація незаконних схем викачування грошей в системі комунального господарства – все це одержить широкий розголос і буде розслідуване. Також ми назвемо прізвища і конкретні факти по всіх високопоставлених київських чиновниках, які забезпечують прикриття харківським корупціонерам і намагаються перешкодити комісії», каже Олександр Фельдман. Він також заявляє, що комісії сталі відомі факти, які засвідчують причетність окремих представників харківської влади до відвертого криміналу в стилі початку 90-х років.

Поділяють думки про те, що для Михайла Добкіна з Геннадієм Кернером настали вельми непрості часи і багато політологів.

Політолог Віктор Небоженко вважає, що СБУ Харкова мало правові підстави для рішучих дій, і в принципі ніяких “оргвисновків” до учасників “акції” не буде. "СБУ виконувало свою роботу”, каже він і прогнозує, що активні дії силовиків стануть каталізатором того, аби ТСК по Харкову швидше закінчила свою роботу і надала Верховній Раді свої матеріали.

Ще один політолог, директор PR-групи Polittech Тарас Березовец, вважає, що харківські можновладці чудово усвідомлюють, що підставою для проведення перевиборів та відповідного рішення Верховної ради можуть бути будь-які судові висновки. І щоб уникнути таких судових рішень, харківські власті і перешкоджали виїмці документації. Поза сумнівами, вони були б використані проти них в суді. У будь-якому випадку, каже політолог, очевидно, що Харків, швидше за все, піде “по етапу” за Києвом, і вибори в місті, не зважаючи на всю протидію Партії регіонів, будуть проведені. “Ми бачимо, що Партія регіонів будь-якими способами намагалася заблокувати, але не змогла заблокувати це рішення”.

Експерт вважає, що найбільші негативні наслідки очікують на секретаря міськради Кернеса, який «після вчорашніх подій став зовсім незручною фігурою для керівництва Партії регіонів, а, отже, у будь-якому випадку буде позбавлений влади – це тільки питання часу».

На думку Тараса Березовця, ймовірно, що перевибори у Харкові можуть відбутися вже в липні.

Костянтин Губін

P.S. До речі, вже сьогодні стало відомо ще про один “напрямок” наступу на сьогоднішніх харківських можновладців з боку їхніх опонентів. При парламентському Комітеті з боротьби з організованою злочинністю і корупцією створена Комісія з розслідування причетності правоохоронців та інших посадових осіб до торгівлі наркотиками. Комісія створена на підставі звернення депутатів Харківської міської ради «Про діяльність організованого злочинної групи до складу якої входять працівники міліції, керівники і посадовці органів місцевого самоврядування, бізнесмени і раніше судимі особи…”. Серед “інших посадових осіб” депутати називають два ті самі прізвища – мера та секретаря міськради.