З ким Харкову буде краще?

Александр Фельдман: «Мы устраним все перегибы предшественников»

В связи с активно муссирующейся в последнее время темой перевыборов харьковского городского головы имя Александра Фельдмана как претендента на это кресло звучит наиболее часто. Сам он строит свою пиар-кампанию на противопоставлении Михаилу Добкину, обещая не делать всего того нехорошего, что делает нынешний мэр. Верить ли в правильные слова и благие намерения в этот раз, решать харьковчанам.

- Александр Борисович, Вы заявили о своем желании участвовать в выборах городского головы. Почему вы считаете, что как мэр будете лучше Добкина?

- Я думаю, что мне будет несложно быть лучше. Я не собираюсь делать тех вещей, которые сам критикую. Я не собираюсь строить свою работу по принципу «еще один день - еще один рубль».

Для меня вопрос победы на следующих выборах мэра - это вопрос, в первую очередь, этический. Во-первых, я хочу показать, что беззаконие и вранье наказуемо. Во-вторых, я иду не для того, чтобы использовать свой пост для заработка - я человек достаточно обеспеченный, и мне есть, чем заниматься. Мне хочется принести пользу своему городу, мне хочется войти в его историю, и я хочу оставить красивый след как человек, который созидает, который построил то-то, который создал что-то уникальное, чего раньше не было в Харькове.

- У Вас уже есть программа действий на этом посту? Вы можете предложить что-то радикально новое или будете продолжать начатое Вашими предшественниками?

- У меня есть виденье такой программы и команды, которая будет работать в городе. Я уже сегодня работаю над тем, чтобы привлечь в Харьков специалистов самого высокого уровня по каждому из направлений.

Мы устраним все перегибы предшественников и в судебном порядке пересмотрим все их противозаконные решения. Параллельно пойдем по пути формирования программы исходя из реальных потребностей города, а не из лозунга «Улучшим жизнь уже сегодня!»…

Если бы в Харькове все было прекрасно и не было бы глубоких проблем, можно было бы говорить о том, что все хорошее мы удвоим, а все плохое - уменьшим. Но у Харькова есть системные проблемы в развитии, которые можно решить, только перейдя к новым принципам управления. Я говорю о проблемно ориентированном и целевом принципах, по которым, кстати, фактически всего за несколько лет был восстановлен послевоенный Харьков. Будем работать под девизом: «Харьковчане сказали «надо» - горисполком ответил «есть»!..

- О каких именно системных проблемах Вы говорите?

- Я говорю о поиске Харьковом своей собственной экономической ниши, о развитии наших конкурентных преимуществ, о создании нового облика города, повышении его престижа. У города должна быть своя специализация и свое лицо для того, чтобы развивался бизнес, приезжали туристы и просто люди, которые хотят погулять по самому красивому городу Восточной Украины.

Не раскрывая всех карт, скажу, например, что есть идея привлечения специалистов мирового уровня по «сити-брендингу» для разработки оригинальных харьковских особенностей в архитектуре, ландшафте, дизайне городской среды. Также мы планируем привлечь лучших специалистов, которые занимались развитием городов Юго-восточной Азии, Арабских Эмиратов и т.д., для планирования развития Харькова.

- Кого, кроме себя, Вы видите в кресле харьковского мэра?

- Сегодня я вижу, что в кресле харьковского мэра реально сидит даже не Михаил Добкин, а Геннадий Кернес. Так что давайте решать задачи по мере их поступления…

- Кому из возможных кандидатур, по Вашему мнению, Вы можете на выборах проиграть?

- Я не вижу таких кандидатур.

- О причинах своего перехода в БЮТ Вы рассказывали в одном из изданий, что «выбор был невелик»: социалисты не взяли, и Вы пошли к Юлии Тимошенко. Для Вас это не принципиально - в какой партии быть, и какая у нее программа?

- Социалисты «не взяли» - звучит даже как-то неправдоподобно. У них было достаточно большое количество людей с антисемитскими взглядами, среди которых мне было бы некомфортно.

Что касается партийных программ, то в душе я так и остался депутатом-мажоритарщиком. Я считаю, что каждый нормальный человек, у которого есть возможность что-то сделать для других, должен брать на себя ответственность перед конкретными людьми и помогать реально, а не на словах. Разве Карл Маркс или Адам Смит говорили, что не надо помогать нуждающимся?..

Нынешние партии отличаются не программами, а людьми, которые в них находятся. В БЮТе в этом смысле более-менее… Хотя и среди «регионалов», и среди «нашеукраинцев», и среди «литвиновцев», и среди тех, кто вообще не попал в парламент, есть люди, к которым я отношусь с большим уважением. И напротив, в БЮТе есть те, кому я не подаю руки при встрече.

- Вы широко спонсируете различные проекты и мероприятия - и мы знаем об этом, поскольку в каждом случае называется Ваше имя. Есть ли какие-то добрые дела, о которых мы не знаем?

- О моих добрых делах нужно спрашивать не у меня, а у людей…

- По каким критериям Вы выделяете деньги на благотворительность? Почему бы Вам не отремонтировать харьковские дороги?

- Ремонт дорог — это прямая обязанность городских властей. Они для этого избраны харьковчанами, собирают налоги, получают средства из госбюджета, берут кредиты и т.д. Не нужно путать благотворительность с тем, что должно делаться по логике вещей. Мы же, слава Богу, не в послефронтовом городе живем, где нужно собирать с людей по копейке на восстановление из руин.

Хотя мы пытались выделить деньги на строительство дорог и развязок в районе ТЦ «Барабашово», городские власти не пошли нам навстречу. Они считают, что это Фельдману будет хуже от того, что в районе рынка пробки и разбитые дороги. Мы же не можем насильно или в тайне от коммунальных служб города менять дорожное покрытие…

- По Вашим словам, журнал «Фокус» недооценил Ваше состояние - назвал цифру «всего» в 224 млн долларов. Вас это задело. Почему?

- Такие вещи меня не задевают. Могу сказать только одно - реальная стоимость активов АВЭКа в несколько раз выше.

- Сколько денег Вам нужно для счастья?

- Деньги не делают счастливым. Если следовать этой логике, то можно еще спросить - какая валюта дает счастье, какой банк и т.д. Но материальные проблемы могут сделать человека несчастным - это правда, хотя есть масса других примеров.

Деньги - это всего лишь средство для того, чтобы сделать нечто такое, чем можно гордиться или за что люди тебе скажут спасибо. В религиозном представлении достаток и богатство даются человеку свыше как бы взаймы, для того, чтобы он использовал их на божеские нужды. Если человек этого не делает, тогда он лишается благословения.

- Вы владеете 5 га земли в Сокольниках. На обвинения Вы ответили, что используете ее по назначению: выращиваете кроликов, кур, картошку для личных целей. Разве Вы не можете все это купить? И кто обрабатывает грядки и дает корм живности?

- Еще у меня растет клубника, помидоры, яблоки. Всем этим занимается моя жена. Нюансов я не знаю, потому что нет времени самому этим заниматься. С удовольствием сам бы возился с собаками, курами…

- Можете ли Вы дать гарантию, что, придя к власти в городе, не будете решать вопросы, в том числе по выдаче земельных участков, в пользу «своих»?

- Добкин и Кернес сделали Харьков другим. Я не думаю, что кому-то харьковчане теперь дадут снова повторить их «подвиги». Вы, журналисты, должны быть первыми, кто говорит правду и не дает чиновникам погрязнуть в злоупотреблениях. Могу сказать одно - в городе точно никогда больше не будет атмосферы страха, шантажа и унижений!

Ольга Васильева,«Объектив-но»