Ціна пожежі

Вже перші повідомлення, резонанс і реакція в суспільстві переконують у тому, що подія несе в собі глибокі матеріальні, соціальні та політичні виміри.

Того ж дня, 16 квітня, керівництво Концерну АВЕК заявило, що вважає пожежу «спланованим терористичним актом», і що про можливість цього напередодні поінформувало правоохоронні органи.

Представники адміністрації ТГ «Барабашове» вказали, що за два тижні до пожежі співробітники служби безпеки ринку запобігли спробі невідомих висадити газовий балон на території рину. Як висновок у заяві Концерну: «теракт не випадковий, оскільки саме зараз вирішується питання про проведення дострокових виборів мера і міськради у Харкові». І далі: «Харківська влада в особі Добкіна й Кернеса таким чином хоче помститися О.Фельдману - ініціатору створення тимчасової слідчої комісії з розслідування зловживань міської влади Харкова і їхньому головному політичному опонентові».

Внаслідок пожежі на ринку, що вважається одним з найбільших торгових центрів Східної Європи і де працює понад 60 тисяч підприємців та щодня який відвідує понад 200 тисяч людей, згоріло 87 крамниць, 78 з яких не відновлюються. Пожежа вирувала багато годин, і нею було охоплено понад 2 тисячі кв. метрів площі. За попередніми підрахунками, матеріальні збитки становлять близько 50 млн. грн.

На пожежі був присутній заступник міністра МНС, керівники профільних управлінь. Її причини встановлює комплексна комісія МНС, а також комісія Концерну, яка провадить незалежне розслідування. Керівники Концерну провели прес-конференції, на яких висловили свої трактування подій.

За словами керівника фракції БЮТ міської ради Сергія Сьомочкіна, все, що відбувалося 16 квітня, і всі події у Харкові останнім часом, так чи інакше пов’язані з діяльністю концерну АВЕК, його керівниками, Торговим центром «Барабашове», місцевим метрополітеном та відомими постатями у владі міста й політиці, дають підстави твердити, що все, що відбувається, «не є випадковим», і несесе серйозну небезпеку суспільству.

«Ситуація дійсно дуже небезпечна, вона загострюється з кожним днем, і події вчорашього дня (16 квітня – ред.) є яскравим цьому підтвердженням», - заявив С.Сьоомчкін.

За його словами, є питанням, на які треба дати чітку відповідь. Зокрема, чому «пожежа спалахнула з чотирьох боків», що то за історія з газовим балоном, чому напередодні лихоманило метро. І якщо все це порівняти з діями «певної групи людей», відповідними їхніми вказівками і коментарями, зокрема з тим, як у середу на сесії «реагував на пожежу і робив заяви» секретар міськради Геннадій Кернес, то це, за словами С.Сьомочкіна, вимальовується у чіткий сценарій, що заслуговує на ретельну перевірку і аналіз з боку правоохоронних органіх.

«Є певний центр, є певна група і певні особи, які займаються всім цим», - заявив С.Сьомочкін. У зв’язку з цим депутат вказав на представників влади Харкова – мера М.Добкіна та Г.Кернеса, які, як вважає він, давно розпочали передвиборчу кампанію і застосовують «залякування і фобії».

Головною метою всіх цих дій, на думку депутата, є боротьба за недопущення і зрив перевиборів у Харкові.

«Вони різноманітними діями привели ситуацію в абсолютний тупик для того, щоб депутати не порушували теми перевиборів у Харкові, а вся решта щоб займалася будь-чим, тільки не питаннями порушень щодо тарифів, землі», і «будь-які гроші будуть віддані і будь-які методи вжиті для того, щоб у Верховній раді питання про дострокові вибори було зняте», - сказав С.Сьомочкін.

«Ми однозначно вимагаємо порушеня кримінальної справи», - заявив він і повідомив, що для цього відповідна робота з органами МВС, СБУ та Генеральної прокуратури провадиться.

При цьому С.Сьомочкін зробив гучну заяву, що не виключає можливості замаху на депутатів, які ініціюють перевибори мера міста. Він сказав на прес-конференції, що попередив МВС, Генпрокуратуру та СБУ про те, що провокації проти противників міської влади можуть продовжитись: «Ми не виключаємо продовження різних актів щодо осіб, які ініціювали створення Тимчасової слідчої комісії і сьогодні в її рамках займаються перевіркою діяльності харківської міської влади».

Більше того, за словами одного з керівників концерну АВЕК, може йтися вже й про загрозу життю. «Ми не виключаємо навіть фізичного знищення ряду депутатів, які ініціюють у Верховній раді перевибори в місті Харкові», - заявив С.Сьомочкін.

Свою версія про занесення відкритого джерело полум’я, як про одну з імовірних ключових причин виникнення пожежі на ринку «Барабашове», висунула Харківська облдержадміністрація.

«За інформацією, яку маємо ми, це був підпал», - заявив на прес-конференції 18 квітня і президент Концерну АВЕК Дмитро Соболєв. Він припустив, що вогонь був занесений з кількох боків, і зазначив, що «у тому місці ніякі ремонтні роботи не проводилися». Керівник не підтвердив і не спростував інформацію про те, що в день 16 квітня в районі ринку у водогоні зникла вода у зв’язку з буцімто якимись будівельними роботами іншої фірми. Він лише зазначив, що, за його інформацією, «у пожежників були пролеми з гідрантами».

За словами журналістів, які були присутні на пожежі, 16 квітня близько 17- 20 голини пожежники скаржилися на проблеми з водою у гідрантах, що не давало змоги інтенсивніше гасити вогонь.

Події у Харкові миттєво знайшли відлуння у Києві. На ранок з трибуни Верховної ради пролунали заяи, парламент залихоманило, і він зупинив роботу – Партія регіонів заблокувала трибуну, пручаючись спробам поставити на голосування питання про проведення дострокових виборів влади Харкова.

Прибулий з Києва Олександр Фельдман підтвердив переконання, що був підпал, і назвав пожежу «безпрецедентною подією, яка стала знаковою для всієї України, і ми потихеньку скочуємося до «Америки 27-го року».

Щоправда, О.Фельдман не пов’язав активізацію в парламенті питання про дострокові вибори з пожежею, оскільки воно давно вноситься до порядку денного сесії. Водночас він висловив переконання, що перевибори влади у Харкові будь-що відбудуться. За його словами, необхідність цього все більше усвідомлюють і представники опозиції, в середовищі якої «достаньо мислячих людей». «Всеодно це питаня буде вирішене», - сказав нардеп.

Що ж до самого нього, сказав О.Фельдман, то «ніякі дії, ніякий тиск і помста мені за створення слідчої комісії, за подачу документов до Комітету з питань корупції і за те, що я займаюся цією проблемою, вседно не зупинять мене». Водночас він висловив жаль, що у протистоянні страждають люди.

Водночас народний депутат заявив, що збитки підприємцям ТЦ «Барабашове», які їм нанесені пожежею 16 квітня, будуть компенсовані, і він особисто бере під свій контроль процес надання допомоги потерпілим. За попередніми даними, потерпілими заявлено до відшкодування понад 10 млн. грн.

Андрій Шестаков, гендиректор ТОВ «Харопторг», до структур якого входить «Барабашове», запевнив потерпілих, що всі знищені вогнем магазини будуть відновлені за два місяці за рахунок Концерну і передані їхнім власникам. На час будівництва магазинів підприємцям почали надавати тимчасові торговельні місця. Підприємцям, які втратили в результаті пожежі джерело доходу, надана матеріальна допомога.

22 квітня Центр громадськиїх зв’язків повідомив, що слідчій відділ міської міліції порушив кримінальну справу за фактом недотримання вимог пожежної безпеки. Це тягне за собою відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 8 років.

Наскільки відомо, предстаники влади Харкова ще не зробили коментарів з приводу пожежі і звинувачень на свою адресу, принамні, публікації на офіційному сайті міської ради в ці дні не з’являлися.

Володимир КРАВЧЕНКО