Геннадій Адольфович розбагатіли

Московська Mos City Group (MCG) планує побудувати багатофункціональний комплекс площею 50 тис. кв. м на місці готелю «Національ» у центрі Харкова (проспект Леніна, 21), повідомив прес-секретар Павла Фуксу Марія Єланова. До складу комплексу увійдуть п`яти- або четирзірковий готель на 150 номерів, апартаменти, офісні й торговельні площі. В MCG сподіваються вийти на майданчик у березні 2009 року й завершити будівництво через 2-2,5 роки. Вартість проекту оцінюється в $90-100 млн.

Частка MCG в «Націоналі» - 50%, торік вона була викуплена в секретаря Харківської міськради Геннадія Кернеса, уточнила пані Єланова, посилаючись на Павла Фуксу. Пан Кернес коментувати угоду відмовився. «Одне можу підтвердити, що Павло Фукс серйозна людина, і все, що він говорить, відповідає дійсності. Він дійсно робить проект з реконструкції «Націоналя». З інших питань звертайтеся до правління готелю, сьогодні я там не працюю»,- повідомив Ъ чиновник.

Готель «Національ» (раніше – «Інтурист») був побудований в 1963 році. В результаті приватизації 100-процентним власником готелю став Геннадій Кернес, говорить президент харківської інвестиційної групи DID Олександр Давтян. За його словами, Павло Фукс і Геннадій Кернес - давні друзі (пан Фукс народився й виріс у Харкові).

Mos City Group, заснована в 2006 році, відома будівництвом хмарочосів Imperial Tower і Eurasia Tower у центрі Москви. Володіє готелем «Аеростар». Загальний портфель проектів - понад 7 млн кв. м. У Києві разом зі співвласником «Укрмашпрому» Євгенієм Бурликою має намір побудувати 740 тис. кв. м комерційної нерухомості на території заводу «Ремдизель» на Рибальському острові. Засновник та основний власник MCG - Павло Фукс.

Зараз заповнюваність харківських готелів невисока, наприклад, на 200 номерів вона не перевищує 20%, відзначає Олександр Давтян. «Поки що в Харкові готельний бізнес малоприбутковий. Тільки на обслуговування бізнесу йде близько $30 млн. у рік - стільки сумарно не заробляють всі харківські готелі»,- говорить пан Давтян. Але «Національ» вдало розташований і має гарні під`їзні колії, вважає віце-президент з готельного бізнесу VS Energy International (мережа «Premier-Готель») Олег Болотов. Учасники ринку відзначають, що частково окупити кошти, витрачені на будівництво комплексу, можна буде за рахунок продажу апартаментів. «Девелопери, що будують зараз готелі у Харкові, розраховують, що інвесипривабливість міста підвищиться до моменту відкриття готелів. Харків - перше велике місто поруч із Росією, що має з країною потужні торговельні відносини, які, сподіваюся, будуть розвиватися»,- говорить пан Болотов.

Олена Ъ-СИНІЦИНА