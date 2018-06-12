Харків”яни протестують проти вторгнення російських військ у Грузію (фоторепортаж)

Учасники пікету виступили проти вторгнення російських військ на територію Грузії. Цього дня президент Грузії підписав документ про припинення вогню, підготовлений міністрами закордонних справ Франції і Фінляндії. В ніч на 8 серпня війська Грузії розпочали операцію з повернення самопроголошеної республіки Південна Осетія під контроль Тбілісі. У відповідь Росія ввела до Південної Осетії свої війська, аргументуючи це рішення необхідністю захисту своїх громадян і допомоги миротворцям в зоні грузино-осетинського конфлікту.

Фото УНІАН