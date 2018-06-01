Байбак Тимко віщує ранню весну(фоторепортаж)

Байбак Тимко віщує ранню весну(фоторепортаж)

11:13, 03 лютого 2009
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«Народний синоптик» цієї зими, після того як проснувся, не побачив своєї тіні, отже, за давніми спостереженнями слобожанців, - треба чекати ранньої весни…

Слобожанський байбак Тимко спрогнозував цього року ранню й теплу весну.

2 лютого вранці у «столиці українських синоптиків» - в селищі Гайдари Зміївського району - стояла хмарна погода, і «народний синоптик» не побачив своє тіні.

За народними спостереженнями слобожанців, це означає, що весна цього року буде ранньою і теплою. Працівники біостанції Харківського національного університету ім. Каразіна, де проживає Тимко, додали, що цієї зими байбаки спали спокійно, і весна приходитиме поступово, без природних катаклізмів.

В житті Тимка сталася знаменна подія – він успішно склав іспити і був урочисто посвячений в студенти університету ім.Каразіна.

Львівський байбак Мишко і його запорізький «колега» також не побачили власної тіні, підтвердили прогноз слобожанського Тимка, тож весна має настати швидко (за 3-4 тижні) й бути теплою.

Фото УНІАН

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