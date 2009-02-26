Більшість росіян не хочуть об`єднання з Україною

Харків. 26 лютого. УНІАН. Частка жителів України, які хочуть об`єднатися в одну державу з Росією (23 відсотки), майже вдвічі вища за частку росіян, які хочуть того самого (14 відсотків). Такими ж результати паралельних соціологічних досліджень "Левада-центра" і Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Згідно з результатами опитування, 29 відсотків жителів Росії схильні бачити в Україні не більш, ніж сусідню країну. З варіантів відповіді на запитання, якими мають бути відносини Росії і України, вони вибрали відповідь "Такими ж як з іншими державами – із закритими кордонами, візами, митницями". В Україні цю відповідь вибрали 8 відсотків опитаних.

Найбільше прихильників в обох країнах одержала позиція: "Росія і Україна повинні бути незалежними, але дружніми державами – з відкритими кордонами, без віз і митниць". Так думають 68 відсотків українців і 51 відсоток росіян. Жителів Росії, які не визначилися з відповіддю, - 8 відсотків, жителів України – лише 1 відсоток.

Згідно з опитуванням, росіяни набагато гірше ставляться до України, ніж українці до Росії. Зокрема, «добре» чи «переважно добре» про сусідню країну думають 29 відсотків росіян (рік тому – 55); «погано» чи «переважно погано» - 62 відсотки (рік тому - 33). В Україні ці показники склали 91 (88) і 5 (7) відсотків відповідно.

В опитуваннях взяли участь 1600 росіян і 2038 жителів України. Статистична похибка 3,4 відсотка.