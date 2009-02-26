Маццарі відчуває небезпеку

Харків. 26 лютого. УНІАН. Головний тренер Сампдорії Вальтер МАЦЦАРІ зізнався, що італійці були вражені грою Металіста в Генуї, і хотів би врахувати досвід у сьогоднішній грі в Харкові.

Відповідаючи на запитання, кого він вважає найнебезпечнішим з Металіста, В.МАЦЦАРІ зазначив на прес-конференції в Харкові:

«Всі гравці небезпечні, навіть захисники, кожен може віддати гострий пас або завдати завершального удару. Ми були вражені тим, як грав Металіст у першій грі, а тому в четвер врахуємо цей досвід».

Тренер Сампдорії відмітив сильні сторони Металіста і гадає, що харків’яни можуть приділити більше уваги захисту:

«Гра в Генуї показала, що Металіст чудовий і в нападі, і в захисті. Враховуючи результат першого матчу, гадаю, завтра харків`яни можуть більше уваги приділити захисту, проте, повторюся, думаю, що завтрашній матч буде схожий на минулий», - сказав В.МАЦЦАРІ.