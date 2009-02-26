Міністр про 40 млн. для ХАЗу: як тільки, так зразу…

40 млн. грн. для погашення заборгованості із зарплат працівникам Харківського авіазаводу не може бути перераховано підприємству без відповідного рішення Бюджетного комітету Верховної ради України.

Про це УНІАН заявив виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ.

Він зазначив, що Міністерство промислової політики України має звернутися до Бюджетного комітету, щоб було здійснено перерозподіл коштів Стабілізаційного фонду для виділення відповідних коштів.

«Як тільки ми отримаємо узгодження Бюджетного комітету з перерозподілу коштів, ми зможемо вирішити це питання», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Своєю чергою в держказначействі зазначили, що безпосередньо перерахувати гроші можна буде лише після того, як буде опубліковано відповідну постанову уряду й ухвалено рішення Міністерства фінансів.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого на засіданні уряду прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО була вкрай обурена тим, що 40 млн. грн. для погашення заборгованості із заробітної плати працівникам Харківського авіазаводу досі не перераховано на підприємство.

Міністр промислової політики Володимир НОВИЦЬКИЙ повідомив, що гроші ще не перераховано, оскільки постанова перебуває на стадії оформлення. Ю.ТИМОШЕНКО доручила перерахувати кошти на підприємство сьогодні ж і зажадала надати звіт держказначейства про виконання цього доручення до кінця дня.