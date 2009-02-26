Курси валют у банках Харкова

Долар 8,25 – 8,8 грн.

Харків. 26 лютого. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 26 лютого: Мегабанк - покупка долара - 8,25 грн. (продаж - 9,3 грн.), євро - 11,1 грн. (12 грн.), Меркурій - 8,5 (9,3), 10,9 (11,8), Реал-банк - 8,5 (9,2), 10,8 (11,8), Факторіал-банк - 8,25 (9,65), 11,9 (12,45), Базис - 8,8 (9,4), 11,1 (12,5) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 26 лютого Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 25 лютого – 770.0000) 100 EUR – 985.2150 (на 25 лютого – 982.7510). 10 RUR – 2.1542 (на 25 лютого – 2.1374).

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