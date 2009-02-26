В Харківському р-ні без світла залишилися 1300 будинків

Харків. 26 лютого. УНІАН. Внаслідок аварії на підстанції під Люботином, без світла залишилися 1300 будинків у Харківському районі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, за попередніми даними, причиною аварії міг стати перегрів трансформатора.

Без електроживлення залишилася частина Люботина (830 будинків), а також два села: Манченки (390) та Нестеренки (80). З ладу також вийшли дві котельні, які забезпечують теплопостачання Люботина. Без тепла залишилися, зокрема, лікувальна установа, дитсадок, кілька житлових будинків.

На місці події працюють ремонтні бригади. Очікується, що неполадки можуть бути усунути до 14-ї години.