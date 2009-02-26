Газпром готує Україні подарунок до 8 березня

Харків. 26 лютого. УНІАН. ВАТ «Газпром» (Росія) може знову скоротити постачання газу в Україну, якщо до 8 березня НАК "Нафтогаз України" не розрахується за спожитий у лютому газ. Про це пише сьогодні видання "Коммерсант-Украина".

Як стало відомо газеті, таке рішення рада директорів "Газпрому" прийняла у вівторок, 24 лютого, заслухавши інформацію про стан розрахунків за природний газ з Україною і стратегії у відносинах з "Нафтогазом".

Один з учасників засідання повідомив газету, що заступник голови правління "Газпрому" Андрій КРУГЛОВ висловив занепокоєння поганим надходженням платежів споживачів природного газу в Україні.

"Якщо 7 березня не надійдуть 400 млн. дол., 8-го Україну знову доведеться відключити", - сказав співрозмовник видання з посиланням на А.КРУГЛОВА.

Інше високопоставлене джерело в "Газпромі" підтвердило, що такий план справді розробляється.

"Компанія виконуватиме свої зобов`язання перед споживачами і транспортуватиме газ у колишніх обсягах. Але обсяг газу на вході в Україну буде скорочений – призначене для "Нафтогазу" паливо безплатно не постачатиметься", - зазначив співрозмовник.

У прес-службі монополії офіційно коментувати ці заяви відмовилися.

Начальник Управління по зв`язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ повідомив газету, що компанія поки не одержувала від "Газпрому" повідомлень про можливе скорочення постачань газу.

"Ми розраховуємо, що нам все-таки вдасться акумулювати потрібну суму грошей до 7 березня і розрахуватися", - сказав В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

Джерело видання, близьке до компанії, вважає, що "Нафтогаз" самостійно може знайти близько 100-160 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого перший заступник голови НБУ, виконуючий обов`язки голови Національного банку України Анатолій ШАПОВАЛОВ, на рахунках НАК «Нафтогаз України» вже закумульовано 400 млн. дол., які необхідні компанії для проведення розрахунків за імпортований у лютому газ.

«Нафтогаз» у п`ятницю може їх переказати, кошти на рахунках є», - сказав А.ШАПОВАЛОВ.

У прес-службі Кабінету міністрів рішення "Газпрому" коментувати відмовилися.

Минулого тижня "Нафтогаз" повідомив "Газпром" про можливе погіршення розрахунків через зростання заборгованості підприємств комунальної теплоенергетики у розмірі 552 млн. дол.

Згідно з контрактом від 19 січня "Нафтогаз" зобов`язаний щомісяця направляти "Газпрому" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за постачанням. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Усього в 2009 році НАК має заплатити 14,4 млрд. дол., з яких 360-450 млн. дол., – за лютий.