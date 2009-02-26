Аваков бачить гальмо у співпраці з Росією

Харків. 26 лютого. УНІАН. Проблема співпраці Харківщини з регіонами Росії існує і вона полягає в тому, що на урядовому рівні не приведена у відповідність законодавча база двох держав, зокрема, щодо спрощення перетину кордонів і митного оформлення вантажів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив А.АВАКОВ сьогодні на засіданні Підкомісії з міжрегіональної та прикордонної співпраці Комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії.

Виступаючи перед учасниками засідання, А.АВАКОВ зазначив, що останні декілька років торгово-економічні відносини між Харківщиною і регіонами РФ розвиваються дуже динамічно.

Так, поінформував він, за підсумками 2008 р., зовнішньоторговельний обіг Харківської області з РФ досяг 1,8 млрд. дол., що практично на 15% більше порівняно з аналогічним періодом 2007 р.

Водночас, на думку губернатора, потенціал торговельно-економічних відносин Харківщини з регіонами РФ використовується поки що не повною мірою.

«Для цього необхідно поліпшувати структуру товарообігу, розширювати договірно-правову базу. Облдержадміністрація приділяє велику увагу прикордонному співпробітництву. У цьому контексті діє обласна програма прикордонної співпраці в Харківській області до 2011 року», - сказав А.АВАКОВ.

Він підкреслив, що значна роль у розвитку прикордонної співпраці належить єврорегіону «Слобожанщина». У 2008 р. в рамках єврорегіону було проведено низку міжнародних конференцій, форумів, створені туристичний і будівельний кластери. На сьогодні заплановані і підписані угоди про створення фармацевтичного, транспортного, аграрного і фінансового кластерів.

А.АВАКОВ висловив упевненість, що сьогоднішнє засідання Підкомісії з міжрегіональної та прикордонної співпраці дасть позитивний імпульс подальшій співпраці, а також запросив російських і українських гостей приїжджати на Харківщину якомога частіше.