СБУ накрила фірму, яка поцупила з міського бюджету 260 тис. грн.

Харків. 26 лютого. УНІАН. Слідчим відділом Управління СБУ в Харківській області за фактом заволодіння державними коштами порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі УСБУ, наприкінці минулого року співробітниками СБУ було встановлено, що посадові особи харківської комерційної структури при проведенні в 2008 р. робіт з капітального ремонту будівлі однієї з лікарень Харкова привласнили частину коштів. Вказаний проект, загальна вартість якого становила понад 3 млн. грн., фінансувався з міського бюджету.

За даними прес-центру, виділені з бюджету кошти були за документами повністю освоєні підрядником – вищезазначеною харківською комерційною структурою. Однак у бухгалтерській документації підрядника вартість виконаних будівельних робіт була значно завищена. Зокрема, підрядною організацією було внесено неправдиву інформацію щодо вартості використаних будівельних матеріалів.

В результаті завищення вартості виконаних робіт міському бюджету були заподіяні збитки на загальну суму близько 260 тис. грн., що підтверджується висновками фахівців Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені М.С. Бокаріуса, зазначається у повідомленні прес-центру.