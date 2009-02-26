Металіст вийшов до 1/8 Кубка УЄФА

Харків. 26 лютого. УНІАН. Харківський Металіст з рахунком 2:0 переміг італійську Сампдорію у матчі-відповіді 1/16 фіналу Кубка УЄФА.

Як передає кореспондент УНІАН, голи у ворота італійців забили Валяєв 29 та Коельо 39.

За результатами двох зустрічей (3:0) Металіст продовжить виступи у 1/8 фіналу.

У нинішньому розіграші Кубка УЄФА Металіст продовжив серію виграшів, ще не пропустив жодного м’яча.

Матч наступного раунду Металіст проведе з переможцем пари Динамо – Валенсія.

Ця гра пройде 12 березня на виїзді. Матчі-відповіді відбудуться 18-19 березня.

Також закінчився матч у Москві ЦСКА - Астон Вілла 2:0 (Жирков 61, Лав 90), переможець якого в 1/8 зіграє з переможцем пари Тоттенхем - Шахтар.