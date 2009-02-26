Металіст вийшов до 1/8 Кубка УЄФА
20:48, 26 лютого 2009Харьків
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Сампдорії забито 2 м’ячі
Харків. 26 лютого. УНІАН. Харківський Металіст з рахунком 2:0 переміг італійську Сампдорію у матчі-відповіді 1/16 фіналу Кубка УЄФА.
Як передає кореспондент УНІАН, голи у ворота італійців забили Валяєв 29 та Коельо 39.
За результатами двох зустрічей (3:0) Металіст продовжить виступи у 1/8 фіналу.
У нинішньому розіграші Кубка УЄФА Металіст продовжив серію виграшів, ще не пропустив жодного м’яча.
Матч наступного раунду Металіст проведе з переможцем пари Динамо – Валенсія.
Ця гра пройде 12 березня на виїзді. Матчі-відповіді відбудуться 18-19 березня.
Також закінчився матч у Москві ЦСКА - Астон Вілла 2:0 (Жирков 61, Лав 90), переможець якого в 1/8 зіграє з переможцем пари Тоттенхем - Шахтар.
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