Добкін: «мэр и партия едины»

Мэр Харькова, председатель Харьковской городской организации Партии регионов Михаил Добкин прокомментировал политическую ситуацию в регионе в контексте Всеукраинской акции протеста «Скажи кризису – «стоп».

- Михаил Маркович, 27 марта на митинг протеста, организованный Партией регионов в Харькове, вышло около 40 тысяч человек. Как удалось собрать столько сторонников Партии регионов в Харькове?

- Харьков под знамёна Партии регионов на митинги всегда собирал очень много людей. Ещё со времён Евгения Петровича Кушнарёва наша главная в городе площадь была вся бело-синего цвета. Конечно, приезд нашего Лидера Виктора Фёдоровича Януковича вызывает особый подъём у людей, и тогда эта площадь заполняется полностью.

На прошедшем митинге у нас действительно было, по разным оценкам, от 30 до 40 тысяч людей. Для меня самое главное, что там были не только члены Партии регионов, было очень много беспартийных людей. Это говорит о том, что нас поддерживают, в нас верят как в единственную силу, которая способна навести порядок в стране. И жалкие попытки хоть каким-то образом очернить всё то, что происходило в Харькове - а такие попытки были, начиная с 5-го канала и заканчивая региональными оранжевыми каналами, - яркое свидетельство того, что сегодня сердечно-оранжевые действительно напуганы, напуганы протестами людей.

То, что я увидел на главной площади Харькова, вселило уверенность в том, что если появится необходимость поднимать людей для отстаивания своих интересов, мы это сделаем ещё в больших масштабах.

Партия регионов, в отличие от своих постоянных оппонентов - БЮТ и «Нашей Украины», - не критиковала действующую власть с первых дней ёё работы, дала ей время проявить себя, показать, что она может. Партия регионов с первых же дней сформировала Оппозиционное правительство, которое принимает очень много решений, рекомендуя их ныне действующему правительству. Другое дело, что все эти документы шли «под сукно» и «в долгий ящик».

В конце концов, этому правительству дали ещё 100 дней для исправления ситуации, жестко указав на его недостатки. Прошли и эти 100 дней, а ситуация в стране накалилась до такой степени, что готова взорваться не только массовыми митингами, но и забастовками. Ведь все попытки действующей власти списать проблемы Украины на экономический кризис - абсолютно неправильны и нечестны, потому что у нас кризис начался гораздо раньше, чем во всём мире. А нынешний экономический кризис только усугубил ситуацию, быстрее пошли негативные процессы.

Прошли 100 дней, и мы показали, что Партия регионов – крупнейшая политическая партия в Украине, мы пользуемся максимальной поддержкой населения. И теперь уже и выборы в Тернополе показали, что и там уже достаточная часть населения «прозрела». Я думаю, что все лозунги, которые звучали 27 марта на многих площадях и улицах нашей страны - «Скажи кризису – «стоп». Правительство – в отставку!» - скоро будут осуществлены. Правительство Тимошенко уйдёт в отставку, а новое правительство кризис остановит.

- Внеочередные выборы в данном случае являются панацеей от бед?

- Единственным лекарством являются внеочередные выборы. Необходимо перезагрузить власть. Сегодня Парламент не представляет интересы людей. После новых выборов все увидят, что в Верховной Раде будет совсем другая расстановка политических сил. Значит, население Украины, избиратели сегодня доверяют совсем другим людям. Этих других людей нужно привести к власти, чтобы они смогли исправить всё то, что натворила бело-сердечная команда. Я считаю, что все, кто сегодня создал коалицию, обязаны нести ответственность, вплоть до уголовной, за то, что экономика страны разрушена, что людей, живущих в нашей стране, поставили на грань выживания.

- На последней, внеочередной сессии Харьковского городского совета депутаты приняли обращение к Президенту, премьер-министру и Верховной Раде с предложением сложить полномочия. В то же время фракция коммунистов в городском совете выступила против осуждения действий правительства…

- К моему глубокому удивлению, Коммунистическая партия Украины, которая приходила в Верховную Раду на антиоранжевых лозунгах, на жёсткой критике Тимошенко, сегодня из меркантильных интересов получила ряд должностей в министерствах, фактически оправдав наличие на официальной символике БЮТ красного цвета.

После того, как на сессии Харьковского городского совета было поддержано решение об отставке Президента, правительства и Верховной Рады за неумелые действия и отсутствие антикризисной программы, коммунисты – депутаты областного - совета выступают против принятия такого решения.

Я понимаю, что это не случайно сделано. Это сделано специально для того, чтобы руководство БЮТ знало, что коммунисты на местах защищают их политическую силу.

- Многие СМИ говорят о том, что Партия регионов в Харьковской области активизировала свою работу, фактически начав предвыборную кампанию…

- Мы её начали на следующий день, после того, как окончились предыдущие выборы. Любая партия проводит избирательную кампанию постоянно, борясь за голоса избирателей на предстоящих выборах. А в преддверие самих выборов эта работа проводится более интенсивно, в больших масштабах. Можете считать, что мы проводим избирательную кампанию каждый день без выходных.

- Вы в сентябре возглавили городскую организацию Партии регионов. Не сложно вам совмещать две должности? Вас не обвиняют в использовании админресурса?

- Партийная работа помогает мне в работе городского головы, а работа городским головой помогает мне на посту руководителя городской партийной организации. Потому что сегодня, сформировав команду из своих единомышленников, я могу спрашивать с них за плохую работу не только как городской голова, но и по партийной линии. Мы, таким образом, формируем свою кадровую политику, чтобы на основные ключевые посты могли претендовать люди, которые имеют поддержку городской партийной организации. Только после этого они участвуют в конкурсах на ту или иную должность.

А теперь то, что касается административного ресурса. Многие чиновники очень боятся этого слова. А я считаю, что в отношении города Харьков административный ресурс – это ничто иное, как доверие избирателей на прошедших выборах мне как городскому голове. Меня избирали на эту должность с чёткой привязкой к Партии регионов. Большинство депутатов городского совета и депутатов районных в городе Харьков советов, все председатели районных в городе Харьков советов избраны на свои должности как члены Партии регионов. И нам доверили реализовывать все наши предвыборные обещания, которые полностью корреспондируются с Программой Партии регионов.

Поэтому мы, в хорошем смысле слова, обязаны использовать административный ресурс. Поэтому, в отличие от многих своих коллег, я абсолютно не стесняюсь признавать, что мы используем админресурс, но с оговоркой, что исключительно в рамках действующего законодательства.

- При перезагрузке центральных органов власти может встать ребром вопрос о перезагрузке местных органов власти. Мэр Добкин готов к этому?

- Мы готовы. Если это не будет касаться отдельно взятого города Харьков, как хотели наши противники-националисты в своё время. Я уверен, что у меня есть сегодня возможность выйти к харьковчанам и спросить их о доверии к местной власти. Мы не боимся выборов. Мы не будем говорить, как нынешнее правительство, обо всём только в будущем времени – сделаем, решим. Нам есть, что сказать в прошедшем времени – что мы сделали, что решили. Нам есть, что сказать во времени настоящем – что мы делаем и решаем сейчас. Мы готовы идти на выборы - но только вместе с Президентом и Верховной Радой.

Публікація сайту Партії регионів.

На знімках: Мер Михайло Добкін виступає на мітингу 27 березня у Харкові; М.Добкін на мітингу в ТЦ «Барабашове» (березнь 2009 р.); прихильники ПР на мітингу 27 березня.

Фото сайтів ПР та МедіаПорт.

В публікації збережена пунктуація оригіналу.