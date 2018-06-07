Ярославський про банальні вивіски, топтання трави та старі розвалюхи

Вчера окружной административный суд Киева признал недействительной регистрацию Премьер-лиги и принял решение о ее ликвидации.

При этом суд частично удовлетворил иск Днепра и предоставил ответчику 10 дней на подготовку и подачу апелляции. Данную ситуацию прокомментировал президент харьковского Металлиста Александр Ярославский.

- В прошлую среду на встрече участников Премьер-лиги, где исполняющий обязанности президента Виталий Данилов избавился от приставки "и. о.", не были представлены пять клубов. Президенты Динамо и Днепра Игорь Суркис и Игорь Коломойский пояснили свое отсутствие тем, что не считают выборы легитимными, Арсенал и Кривбасс пока от официальных комментариев воздержались. Чем было вызвано отсутствие на собрании представителей Металлиста?

- Для начала отмечу, что я всегда вел себя последовательно по отношению к Премьер-лиге. То есть - был против ее создания. Даже не против лиги как таковой - против сохранения чемпионата в прежнем формате, что сводило реорганизацию к банальной смене вывески.

- Какие вы предлагали изменения?

- Прежде всего, в чемпионате должны участвовать клубы, располагающие необходимой инфраструктурой и средствами для полноценного проведения сезона. Какой нам смысл держать микроскопические команды, имеющие от силы пятьсот болельщиков? Держать стадионы и топтать траву, цена которой значительно больше, чем сумма, поступающая от продажи билетов. Если вы поднимете все протоколы встреч участников лиги, то сможете убедиться: я говорил об этом с самого начала.

- Сколько клубов ведущего дивизиона, по вашему мнению, состоятельны организационно и финансово?

- Ответ на этот вопрос могут дать лишь аудиторы. Однако, на мой субъективный взгляд, в Премьер-лиге есть около десяти команд, которые, открыв бюджеты, могли бы вполне соответствовать заявленным требованиям и собирать на своих матчах минимум 15 тысяч зрителей. Чтобы чемпионат был действительно зрелищным, в клубы и вкладывать нужно серьезные средства. Вы ведь не выжмете 200 километров в час, находясь за рулем какой-нибудь развалюхи - потребуется автомобиль солидного класса.

- В начале беседы вы предложили в подтверждение ваших слов поднять протоколы всех прежних собраний членов Премьер-лиги, однако для прессы эти документы закрыты. Как постоянного некогда участника этих мероприятий хотел вас спросить: действительно ли еще в начале года владельцы клубов договорились, что голосовать за президента могут только они, а передача прав голоса кому бы то ни было исключена?

- Если мне не изменяет память, устав лиги конфиденциальным не является. А в первом пункте параграфа 16 четко указано, что президент избирается владельцами - и никем другим.

- Вы в самом деле полагаете возможным собрать в одно время и в одном месте шестнадцать настолько же уважаемых, насколько и занятых президентов клубов?

- А почему, собственно, нет? Ведь каждого президента беспокоит судьба его клуба, и чтобы решить столь важный вопрос, время можно найти. Во всяком случае, я бы точно нашел - если бы был уверен, что встреча будет нести смысловую нагрузку. А поскольку уверенности нет, я в одном из интервью четко дал понять: на такие мероприятия больше - ни ногой.

Сколько ни собирались уважаемые, но, как вы верно отметили, очень занятые президенты, столько обсуждали один-единственный вопрос - кого выбрать президентом. Вопрос важный, но ведь не ключевой! Во главе угла должно стоять качество чемпионата, а оно не зависит от личности президента. Тем более если на кресло первого лица лиги претендуют люди, не способные навести порядок в собственных клубах.

- Стало быть, вы разделяете мнение Коломойского, который заявил, что не может стоять во главе Премьер-лиги человек, клуб которого не платит взнос за второй круг?

- Я не разделяю чье-либо мнение, а имею собственное. Тот же Днепр в свое время был сторонником создания Премьер-лиги и, кстати, избрания Данилова на пост исполняющего обязанности президента. Мне уже тогда эта идея не нравилась, потому что знал, чем все это закончится.

- Вы считаете состоявшиеся 1 июля выборы нелегитимными?

- Повторюсь: в уставе лиги записано, что президента избирают только владельцы клубов. Стало быть, кворума на собрании не было - это первое. Второе: мне не понятна ситуация по Оболони и Закарпатью - надо еще посмотреть, были ли они официально введены в состав участников на момент выборов.

Если нет, то и Харьков, согласно процедуре, не был из лиги выведен. А значит, Данилов просто не имел права баллотироваться. Но его любой ценой хотели объявить президентом. Объявили - и что теперь? Ведь если дом строится на гнилом фундаменте, нет смысла рассчитывать на его долговечность.

- Верно ли я понимаю, что на выборах вы не поддерживали не только кандидатуру Данилова, но и его оппонентов - Вадима Рабиновича и Криса Воертса?

- Я был и против Томаса Курта.

- Почему?

- Мне кажется, что если человек может построить что-то для себя, он и для других это сделать сумеет. Но ни Данилов, ни Рабинович свои клубы толком построить не смогли. Иностранец же для нашего чемпионата определенно не подходит: мы и сами-то в нем разбираемся с грехом пополам.

- А если бы, предположим, в устав было внесено изменение, и баллотироваться на пост президента смог бы один из владельцев клубов, вы бы отважились взять на себя такую ответственность?

- О себе говорить не хочу, но с радостью отдал бы свой голос за президента одного из шести первых клубов элитного дивизиона. Я так понимаю: если человек создал команду, завоевавшую золотые медали или Кубок УЕФА, он сможет организовать и чемпионат приличного уровня.

- В понедельник суд первой инстанции удовлетворил иск Коломойского к премьер-лиге, признав ошибки при ее регистрации. Что думаете по этому поводу?

- Не являясь юристом, все тонкости ситуации комментировать не возьмусь. Коломойский - человек независимый, и вправе поступать так, как считает нужным. Решение же суда, на мой взгляд, является сигналом для президентов клубов о необходимости собраться вновь и либо соблюдать прежние договоренности, либо, если что-то изменилось, договориться о внесении корректив.

Если записано в уставе, что избирают президента владельцы клубов - значит, так тому и быть. Нельзя менять договоренности в одностороннем порядке - иначе нет никакого резона критиковать Коломойского за то, что он обратился в суд. Считаю, что стратегические для нашего клубного футбола решения должны принимать исключительно владельцы клубов, а не их клерки.

- Коломойский и Суркис отказывались от передачи коммерческих и телевизионных прав своих клубов в Премьер-лигу, при этом президент Днепра говорил о возможности создания альтернативного пула из пяти не участвовавших в выборах клубов, включая Металлист…

- Во-первых, теперь уже сложно понять, куда эти права передавать. А во-вторых, пока владельцы клубов не соберутся и не определятся с оптимальным форматом чемпионата, наш клуб никому ничего отдавать не станет. Скажу вам больше: на данном этапе, когда договоренности нарушаются, каждая из сторон процесса имеет право поступать так, как считает нужным.

- Полагаете, самостоятельная реализация прав принесет Металлисту больше выгоды, чем коллективная?

- Если нет организации, которая защитит права моего клуба, ему приходится отстаивать их самостоятельно. Я уже дал поручение начать поиски каналов, которые заинтересованы в трансляциях наших домашних игр. А спрос на них, будьте уверены, существует, ведь в прошлом сезоне Металлист был самым посещаемым клубом элитного дивизиона. И, думаю, останется им и впредь…

Дмитрий Ильченко, Спорт-Экспресс в Украине