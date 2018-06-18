Металіст - Шахтар. Нічия на користь Динамо (фоторепортаж)
Рахунок матчу 1:1. Металісту нічия не дозволила вийти на третю сходинку. Шахтар, раніше номінально рівний з лідером чемпіонату - Динамо - за втраченими очками, втратив принципові два бали...
Харківський Металіст 23 вересня зіграв унічию з донецьким Шахтарем у пропущеному матчі 5-го туру Чемпіонату України з футболу, передає Kharkiv EURO.
Гра, яка проходила на вщент заповненому 40-тисячному стадіоні у Харкові, закінчилася з рахунком 1:1.
Першими гол забили донеччани на 9-й хвилині першого тайму (Кравченко).
Металіст зумів відігратися вже за 8 хвилин. На 17-й хвилині Олійник пробив у дальню від воротаря «дев’ятку», і П’ятов у відчайдушному стрибку зумів лише простежити, як м’яч влетів у сітку воріт.
Шахтар, раніше номінально рівний з лідером чемпіонату - Динамо - за втраченими очками, втратив принципові два бали: у Динамо 19, у Шахтаря - 17 очок після сімох ігор.
Металісту нічия не дозволила вийти на третю сходинку, але з 13 очками він піднявся з 6-го на 5-е і готовий виборювати місце в трійці у «14-очкових» Дніпра і Таврії.