5.12.09. Стадіон Металіст, або Подарунок простого українського хлопця (фоторепортаж)

5 грудня 2009 року у Харкові відбулася урочиста церемонія відкриття реконструйованого до Євро-2012 стадіону «Металіст». Без перебільшення – подія, значення якої важко переоцінити. За кілька днів, а саме - 11 грудня, УЄФА оголосить про кількість українських міст, які вибороли право провести у сбе матчі Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Якщо назвати імена гостей, а не писати статтю про те, скільки пішло грошей на реконструкцію стадіону (хоча лише Олександр Ярославський дав 325 млн. грн.) і як проходило свято, то це вже саме скаже за себе. 5 грудня до Харкова приїхали Президент Віктор Ющенко, прем’єр-міністр ЮліяТимошенко, кандидат у Президенти Віктор Янукович, делегація УЄФА на чолі з директором Турніру Євро-2012 Мартіном Каллєном, голова Комітету «Євро-2012 – Україна» Маркіян Лубківський, а також Леонід Кучма, Григорій Суркіс, Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Дмитро Фірташ, Леонід Червоненко. Крім того, міністри, зарубіжні гості, керівники українських футбольних клубів, представники місцевої влади, політичної і бізнес-еліти України.

Своєрідного відтінку святу надало те, що цього дня Олександр Ярославський - генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент групи DCH, святкував свій 50-річний ювілей. Президент України вручив йому «Орден за заслуги» ІІ ступеня, а Мартін Каллєн – памятнку відзнаку з нагоди відкриття стадіону «Металіст» та на честь дня народження.

Мартін Каллєн сказав: відкриття стадіону «Металіст» - «це дуже важлива етапна віха на шляху до Євро-2012, і це справжній футбольний стадіон».

«Для нас надзвичайно важливими є завершення будівництва стадіону та його відкриття. І сьогодні ми допоможемо здійснитися нинішнім урочистостям, і ми будемо співпрацювати протягом наступних двох з половиною років як добрі партнери для того, щоб мати прекрасний чемпіонат, прекрасний турнір у 2012 році», - сказав М.Каллєн. При цьому він висловив жаль з приводу того, що президент УЄФА Мішель Платіні не зміг прибути до Харкова на свято.

«Але він передав пану Ярославському найкращі вітання і вдячність за все те, що зроблено і ще буде зроблено у підготовці до Євро-2012», - додав М.Каллєн.

Ці слова високого посадовця УЄФА з оптимізмом були сприйняті всіма, хто їх почув, оскільки напередодні 11 грудня кожний вислів – може бути натяком.

За даними київської піар-агенції PR-SERVICE, яка виступила оператором заходів «Металіста», церемонію урочистого відкриття стадіону у Харкові 5 грудня висвітлювало понад 220 українських і 30 зарубіжних мас-медіа.

Фоторепортаж Андрія КРАВЧЕНКА