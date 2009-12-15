Фельдман увійшов до TОП-5 меценатів України

Харків. 15 грудня. УНІАН. Газета «Дело» склала рейтинг «Кращих проектів українських меценатів», які було реалізовано з 1 січня 2008 року до 30 червня 2009 року.

Журналістський рейтинг розміщено у сьогоднішньому номері видання (№ 210 від 14 грудня).

Перше місце у рейтингу посів бізнесмен і громадський діяч Віктор ПІНЧУК, якому експерти поставили 18 балів; друге - бізнесмен Сергій ТАРУТА (17,4 бали); третє - бізнесмен і народний депутат Рінат АХМЕТОВ (17,1 бали); четверте - бізнесмен і народний депутат Олександр ФЕЛЬДМАН (17 балів) і п`яте – бізнесмен і депутат столичної міськради Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ (16,9 балів). Всього у рейтингу заявлено 25 позицій.

Для того, щоб скласти рейтинг, всі меценатські проекти було розбито на п`ять номінацій: Підтримка і розвиток образотворчого мистецтва, допомога художнім музеям; Збереження історичної і культурної спадщини; Підтримка і розвиток театру, музики, кінематографа; Підтримка і розвиток літератури; Розвиток і популяризація культури, підтримка юних талантів.

При цьому всі програми оцінювалися експертами від 0 до 5 балів за чотирма критеріями: важливість для суспільства, інноваційність, життєздатність і масштабність. Максимальна оцінка від одного експерта могла становити 20 балів. Таким чином, середній бал було виведено з суми усіх оцінок експертів.

Для участі у рейтингу кращих проектів українських меценатів газета запросила людей, які надають меценатську підтримку як особисто, так і через створені ними структури. Всі оприлюднені фінансові показники надано самими учасниками рейтингу. Ті, що надали дані, гарантують, що вони є офіційно підтвердженими.