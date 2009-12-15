Сьогодні сесія облради
09:46, 15 грудня 2009Харьків
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Початок о 10.00
Харків. 15 грудня. УНІАН. Сьогодні відбудеться пленарне засідання позачергової LІ сесії Харківської обласної ради V скликання.
Депутати планують розглянути, зокрема, питання щодо внесення змін до рішення обласної ради від 3 лютого 2009 року №1107-V «Про обласний бюджет на 2009 рік» (із змінами) до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області та комплексної Програми розвитку гуманітарної сфери.
Початок сесії о 10.00 у Будинку Рад (зала засідань).
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