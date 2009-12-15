Сьогодні сесія облради

Початок о 10.00

Харків. 15 грудня. УНІАН. Сьогодні відбудеться пленарне засідання позачергової LІ сесії Харківської обласної ради V скликання. Депутати планують розглянути, зокрема, питання щодо внесення змін до рішення обласної ради від 3 лютого 2009 року №1107-V «Про обласний бюджет на 2009 рік» (із змінами) до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області та комплексної Програми розвитку гуманітарної сфери. Початок сесії о 10.00 у Будинку Рад (зала засідань).

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