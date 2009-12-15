Курси валют у банках Харкова

Долар 7,96 - 7,97 грн.

Харків. 15 грудня. УНІАН. На 15 грудня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,96 грн. (продаж - 8 грн.), євро - 11,74 грн. (11,75 грн.), Базис - 7,966 (8,02), 11,71 (11,81), Реал-банк - 7,97 (8,04), 11,7 (11,85) відповідно,повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 15 грудня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 798.0600 (на 14 грудня – 798.2800) 100 EUR – 1168.9185 (на 14 грудня – 1178.0218) 10 RUR – 2.6559 (на 14 грудня – 2.6424).

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