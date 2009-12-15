Міліція з’ясовує обставини погрому в Салтівському депо

Харків. 15 грудня. УНІАН. Міліція з’ясовує обставини події, яка сталася в Салтівському трамвайному депо Харкова.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю обласної міліції.

За даними ЦЗГ, в ніч з 13 на 14 грудня цього року близько 1-ї години 45 хв. до чергової частини Салтівського відділу міліції надійшло повідомлення про те, що у Салтівському трамвайному депо невідомими особами пошкоджено трамваї. Прибувши на місце події, працівники міліції з`ясували, що, згідно з показами чергового диспетчера, двоє невідомих людей проникли на територію депо, після чого змінили настроювання маневрової платформи депо. Внаслідок цих дій кілька трамваїв зіткнулися на платформі.

Сьогодні вирішується питання про порушення кримінальної справи, встановлюються усі обставини події, повідомили в ЦЗГ.

Як повідомляв УНІАН, інформацію про подію 14 грудня оприлюднив начальник Управління СБУ в Харківській області Андрій МУХАТАЄВ. За його даними, у Харкові в ніч із суботи на неділю група невідомих осіб проникла на територію Салтівського депо, де безперешкодно розгромила 12 трамвайних вагонів. А.МУХАТАЄВ відзначив, що з незрозумілих причин приватна структура, яка охороняє депо, молодчикам не перешкодила. «Збитки колосальні», - підкреслив начальник Управління СБУ.