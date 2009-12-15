Підприємства Харківщини несуть збитки

Харків. 15 грудня. УНІАН. У Харківській області в січні-жовтні 2009 р. у підприємств спостерігається від’ємний фінансовий результат у сумі 1665,3 млн. грн.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики ОДА.

За даними статуправління, в січні-жовтні 2009 р. у суб’єктів підприємницької діяльності Харківської області, окрім малих підприємств та установ, які фінансуються за рахунок бюджету, загальна сума прибутку становила 3284,9 млн. грн., а збитку – 4950,3 млн. грн.

За видами економічної діяльності найбільший прибуток отримали підприємства переробної промисловості – 1940,1 млн. грн., а найбільший збиток – підприємства, які займаються фінансовою діяльністю, – 2242,4 млн. грн.

В цілому по Харківській області в звітний період прибутково працювало 51,6% підприємств, збитково – 48,4%.