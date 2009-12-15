Аварія в Пісочні: 6 годин селище залишалося без тепла

Харків. 15 грудня. УНІАН. Селище Пісочин Харківського району залишилося без тепла. Про це повідомляє медіа-група «Об`єктив» з посиланням на інформацію самих жителів населеного пункту.

Інформацію про аварію на теплотрасі підтвердив начальник Головного управління з надзвичайних ситуацій облдержадміністрації Володимир Россоха. За його словами, сьогодні близько 9-ї ранку сталася аварія на теплотрасі - дренажну камеру залило водою. На даний момент комунальники усунули аварію - тріщину в камері заклали, а воду відкачали. О 15.00, запевняє Россоха, опалювання підключене.

«Нічого надприродного не сталося. Це штатна ситуація», - зазначив В.Россоха.