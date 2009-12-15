Фельдман радить ставити перед кандидатами в Президенти питання «руба»

Харків. 15 грудня. УНІАН. Народний депутат України (фракція БЮТ), уповноважений депутатського об`єднання «За Харківщину!» Олександр ФЕЛЬДМАН закликає харківських політиків ставити перед кандидатами на постаду Президента України, що приїжджають у регіон, конкретні завдання і реальні проблеми, вирішення яких поліпшить життя людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, окрім цього, О.ФЕЛЬДМАН закликав місцевих політиків відмовитися від використання адміністративного ресурсу, фальсифікацій і «чорного піару» в ході виборчої кампанії.

Зокрема, депутат вважає, що, окрім організації виборчих штабів, кожен харківський політик повинен думати ще й про те, щоб систематизувати проблеми Харкова, донести їх до своїх кандидатів і добитися чіткої позиції щодо вирішення ключових проблем міста і області.

«Програми кандидатів потрібно «заземлити» на рівні регіональних і міських проблем, щоб люди могли голосувати не за «передвиборні прапорці», а за конкретні пропозиції», – переконаний О.ФЕЛЬДМАН.

За словами депутата, було б добре, якби кожен із кандидатів на посаду Президента України, приїжджаючи на Харківщину, не розмірковував «загалом», а давав чітку відповідь на питання - що конкретно він зробить на посаді Президента для Харкова і харків`ян?

О.ФЕЛЬДМАН вважає, що кожен регіон і кожне місто в Україні мають таке ж саме право на адресний підхід до вирішення своїх проблем, як і «профільні» категорії виборців, до яких апелюють сьогодні кандидати, – «автоперевізники», «селяни», «вкладники» і т.д.

У той же час, за його словами, депутати від БЮТ таку роботу вже проводять, і незабаром відповідні «харківські пропозиції» будуть адресовані кандидатові на пост Президента Юлії ТИМОШЕНКО.