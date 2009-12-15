У Харкові на карантин закриваються 27 шкіл

Харків. 15 грудня. УНІАН. У Харкові 16 грудня на карантин закриваються 27 загальноосвітніх шкіл міста.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, з гідно з розпорядженням міського голови Михайла ДОБКІНА, навчально-виховний процес у школах припиняється у зв`язку із зростанням захворюваності учнів на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип.

Розпорядження стосується шкіл, розташованих у семи районах Харкова, ккрім Жовтневого і Червонозаводського.

Водночас, за словами заступника голови Харківської облдержадміністрації Людмили БЄЛОВОЇ, на сьогоднішній день необхідності тотального закриття шкіл і дитячих садків на карантин в Харківській області немає.

Як повідомили у прес-службі ОДА, станом на ранок сьогоднішнього дня в 30 установах освіти Харківщини (школи, інтернати, дитсадки) або повністю введено карантин, або частково - в окремих класах.

Що стосується введення або невведення карантину в усіх установах освіти області, то це питання, за словами Л.БЄЛОВОЇ, погоджено з облуправлінням охорони здоров`я та обласною санепідемстанцією. «На даний момент, - заявила вона, - необхідності тотального закриття шкіл і дитсадків в області немає».