Мирон Маркевич – головний тренер для Євро-2012

Національну футбольну збірну України очолюватиме наставник харківського «Металіста» Мирон Маркевич. Тріумфатор юнацького Євро Юрій Калитвинцев став його помічником. Таке рішення сьогодні одноголосно прийнято на засіданні Виконавчого комітету Федерації футболу України.

Мирон Маркевич буде головним тренером збірної України, котра готуватиметься до виступу у фінальному турнірі Євро-2012, за сумісництвом з роботою наставника харківського «Металіста». Президент цього клубу Олександр Ярославський дав свою офіційну згоду на поєднання тренером двох високих посад.

Цікаво, що Маркевич отримав призначення головним тренером національної команди у свій день народження: 1 лютого 2010 року Мирону Богдановичу виповнилося 59 років.

Мирон Маркевич є одним з найтитулованіших українських тренерів: рекордсмен вищого українського дивізіону за кількості матчів у якості головного тренера (451 гра), чотири рази (один – з львівськими «Карпатами» і тричі, з 2007 по 2009 рік, на чолі харківського «Металіста») він ставав бронзовим призером Чемпіонату України. Крім того, новий наставник збірної України – кавалер ордену України «За заслуги III ступеню».

Нагадаємо, що відповідно до затвердженого Виконкомом графіку, збірна України цьогоріч проведе сім товариських зустрічей. Перший поєдинок з Ганою відбудеться орієнтовно 24 - 25 травня у Лондоні. А вже 28 травня збірна зустрічатиметься з Алжиром. 2-го червня з українцями поміряється силами збірна Норвегії.

Матч зі збірною Нідерландів заплановано на 11 серпня, а зі своїми партнерами по Євро-2012 командою Польщі українці зійдуться у товариському двобої 3 вересня. На жовтень-листопад заплановано дві гри збірників: першим суперником стане Канада, щодо другого супротивника переговори досі тривають – скоріш за все це буде збірна Чехії.

Наставник головної команди: віхи футбольної творчості

Головний тренер національної команди України Мирон Маркевич особливої презентації не потребує: його добре знають і в Україні, і за кордоном. З нагоди призначення відомого наставника на таку високу посаду нагадаємо віхи його біографії.

Мирон Богданович Маркевич

Народився 1 лютого 1951 року на околиці Львова у селищі Винники. Рекордсмен української вищої ліги за кількістю ігор у ранзі головного тренера – 451 гра (станом на 01.02.2010).

Син тренера Богдана Дмитровича Маркевича.

Вихованець групи підготовки львівських «Карпат».

Виступав за команди: "Карпати" (Львів, дублери) - 1970-72 рр., СКА (Львів) - 1973 р., "Спартак" (Орджонікідзе) - 1974 р., "Торпедо" (Луцьк) - 1976-77 рр. Освіта - вища. Закінчив Львівський інститут фізкультури и Вищу школу тренерів у Москві 1983 року.

Тренував команди: "Торпедо" (Луцьк) - 1984 р., «Карпати» (Львів) - сезони: 1992/93-1994/95, 1996/97 - 1998/99, 2001/02 - 2003/04 , «Волинь» (Луцьк) сезон 1991- 1992 , «Поділля» (Хмельницький) – сезон 1995/96, «Кривбас» (Кривий Ріг) - сезони 1990, 1995/96 , «Металург» (Запоріжжя) - сезони 1998/99 - 2001/02, «Анжі» (Махачкала, Росія) - сезон 2002року.

З липня 2005 року – наставник харківського «Металіста».

З 1 лютого 2010 року головний тренер збірної України з футболу, залишаючись на чолі харківського «Металіста»

З клубом "Карпати" завоював бронзові медалі чемпіонату України 1998 року. Фіналіст Кубка України 1993 і 1999 років. З харківським «Металістом» тричі поспіль здобуває бронзові нагороди чемпіонату України – з 2007 до 2009 років, вивів команду до 1/8 фіналу Кубка УЄФА.

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеню.

Кілька штрихів

Першим тренером Мирона був його батько – відомий дитячий тренер Богдан Маркевич. 1970 року гравця зарахували до основного складу львівських «Карпат», але закріпитися у сильному колективі, який щойно виграв Кубок СРСР і здобув путівку до вищої ліги, 20-річному гравцеві було складно. Маркевич виступав за дубль «Карпат» 1970-1972 роках, потім за «Спартак» (Орджонікідзе) – 1974 року та львівські любительські колективи фізкультури. 1977 року перейшов до луцького «Торпедо», де вже наступного року став граючим тренером, а згодом 27-річний Маркевич повністю зосередився на тренерській роботі, закінчивши 1983 року всесоюзну Вищу школу тренерів у Москві.

Одружений, має двох синів, любить рибальство і музику. Коли «Металіст» восени 2007-го приїхав до Ліверпуля, щоб грати з «Евертоном» у матчі Кубка УЄФА, Мирон Маркевич пожартував: «Я старий бітломан, і пропустити таку можливість відвідати музей «Бітлз» ми ніяким чином не можемо».

Завдання збірної України – перемогти на Євро-2012

Новопризначений наставник збірної України з футболу Мирон Богданович Маркевич чудово розуміє, що відтепер на нього покладена величезна відповідальність: «Я знаю, за що беруся. Тим більше, що ми граємо на рідній землі. Завдання поставлено – це перемога на Євро-2012. Для нас головне – це психологія. Потрібно, щоби футболісти вірили в свої сили», – так досвідчений наставник прокоментував історичний для себе момент.

Мирон Маркевич одразу ж оприлюднив свої плани щодо формування тренерського штабу. «Щодо тренерського складу збірної, то я би обов’язково взяв Семена Альтмана. Упродовж найближчого часу ми будемо придивлятися й до інших кандидатів до тренерського штабу», – повідомив пресі Мирон Богданович.

Юрій Калитвинцев не виглядав розчарованим тією роллю, яку йому було відведено виконкомом ФФУ: «Хочу стати найсильнішою «правою рукою» головного тренера в Європі. Що ж до своїх побажань до тренерського штабу, то я абсолютно довіряю Мирону Богдановичу. Мені подобається, як він працює, його методи. А головне – як він ставиться до гравців».

Президент ФФУ Григорій Михайлович Суркіс подякував президенту ФК «Металіст» Олександру Ярославському за розуміння проблеми та згоду на сумісництво у збірній для головного тренера харківського клубу.

Григорій Михайлович висловив окрему подяку Юрію Калитвинцеву за його згоду працювати другим номером. Звісно ж, відмовитися від власних амбіцій заради спільного успіху – це гідне рішення.

«Думаю, що дві людини - Мирон Маркевич і Юрій Калитвинцев – це ідеальне поєднання досвіду та молодості. Високі якості, які поєднують ці фахівці, ні в кого не повинні викликати сумнівів. А результат їхньої роботи ми побачимо у червні 2012-го року», - запевнив пан Суркіс.

Однак президент відзначив і деяку складність ситуації: «Зважаючи на те, що Мирон Богданович буде працювати за сумісництвом, він буде сидіти на двох «електричних стільцях». Скоріше за все, потрібно буде піти на збільшення тренерського штабу збірної України. Це, звісно ж, понесе додаткові витрати для ФФУ, але ми готові на це заради досягнення головної мети».

Чемпіонство на Євро-2012 стало спільним пунктом програм обох претендентів на посаду головного тренера національної команди. І новий наставник збірної Мирон Маркевич, і його «права рука» Юрій Калитвинцев з самого початку своєї спільної роботи налаштовані на максимальний результат. А вершини, як відомо, підкорюють сміливці.

Інформаційний центр «Україна-2012»

Фото УНІАН,Андрія КРАВЧЕНКА