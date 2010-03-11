Міліція затримала полтавчанина, який обікрав у Харкові 30 квартир

Харків. 11 березня. УНІАН. Працівники Управління карного розшуку харківської міліції затримали 36-річного чоловіка, який упродовж 2009-2010 років скоїв низку крадіжок з квартир громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією офіційного сайту МВС України, під час затримання у чоловіка було вилучено зв’язку ключів для відмикання дверей шляхом підбору та приладдя для зламу секретів замків, зокрема, розвідний ключ та викрутка, а також викрадені речі.

Під час допиту стало відомо, що зловмисник є уродженцем Полтавської області, раніше неодноразово засуджений, у квітні 2009 року звільнився з місць позбавлення волі. Приїхавши до Харкова, він ніде не працював, знімав квартиру в Дзержинському районі міста та займався крадіжками, використовуючи різноманітні ключі, відмички та інші пристрої для відмикання замків. Зловмисник вибирав квартири, власники яких були відсутні вдома. За допомогою інструментів проникав до помешкань та викрадав гроші, ювелірні вироби, телевізори, DVD-програвачі, фото та відеокамери, цінні речі.

Всього підозрюваний скоїв близько 30 крадіжок, нанесений матеріальний збиток потерпілим оцінюється в десятки тисяч гривень.

Наразі зловмисник затриманий та знаходиться під вартою в ізоляторі тимчасового тримання. За скоєння крадіжок йому передбачено ст. 185 КК України (крадіжка) позбавлення волі на строк до 6 років, повідомляє МВС.