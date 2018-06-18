Харків збирає інвесторів

17 вересня у Харкові відбудеться найбільший в області інвестиційний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи». Напередодні заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ провів прес-конференцію, на якій ознайомив з ходом підготовки до Форуму, його програмою і, зокрема, висловив своє бачення шляхів залучення інвестицій до регіону.

Про Форум

У Міжнародному форумі «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи» візьмуть участь понад 300 представників з 20 країн світу.

За словами Ю.Сапронова, станом на 13 вересня свою участь у Форумі підтвердили посли Словаччини, Азербайджану, Естонії, а також торгові представники Російської Федерації, Китаю, Польщі, В`єтнаму, Австрії, Індонезії, Угорщини, Вірменії. Також у Форумі беруть участь офіційні делегації з чотирьох регіонів-побратимів Російської Федерації, а саме Бєлгородської, Курської, Московської та Оренбурзької областей. В ході заходу будуть підписані програми про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво між Харківщиною та Бєлгородською, а також Курською областями».

Також активну участь у Форумі візьмуть представники кількох великих міжнародних організацій. Зокрема, до Харкова приїдуть керівники проектів Європейського Союзу з трансферу технологій і розвитку бізнесу, директор проекту «USAID: Місцеві інвестиції та національна конкурентоспроможність», виконавчий директор «Варшавської фондової біржі» та багато інших.

Про «Книгу інвестора»

У ході Форуму буде презентовано «Книгу інвестора», а також роботи переможців Конкурсу інноваційних проектів Харківської області. Крім цього відкриється виставка «Енергія зростання», в рамках якої будуть представлені проекти більш ніж 100 учасників, з них понад 30 - представники іноземного бізнесу.

У «Книзі інвестора» на сьогодні зібрані кращі інвестиційні проекти, що пройшли конкурсний відбір у таких сферах, як підготовка Харкова до Євро-2012, розвиток житлово-комунального господарства Харкова та Харківської області, енергозбереження, розвиток агропромислового комплексу області.

За словами Ю.Сапронова, «кожен учасник інвестиційного форуму отримає «Книгу інвестора», а також презентаційний диск Харківської області».

Про звіра, який відлякує людей з грошима

Юрій Сапронов прокоментував заяву віце-прем`єр-міністра України Сергія Тигипка про проблеми, які заважають приходу інвесторів в українську економіку.

«Сергій Тигипко озвучив чотири проблеми, через які інвестор боїться входити в Україну зі своїм капіталом: податкове законодавство, митна проблема, забюрократизованість умов для будівництва і судова влада. Я б додав сюди п`яту, найголовнішу на мій погляд - корупцію. Саме корупція відлякує інвесторів у першу чергу, адже не можна відчувати себе захищено і безпечно в країні, де все можна купити за гроші. Подивіться на Білорусь - вона в кілька разів збільшила свою інвестиційну привабливість тільки тому, що практично зуміла подолати це явище. Думаю, Україна може використовувати досвід Білорусі, так само як і досвід Грузії у боротьбі з корупцією, і досягти позитивних видимих всім результатів », - заявив віце-губернатор.

Будь-який інвестиційний захід має закінчуватися конкретними договорами

«Будь-який інвестиційний захід має закінчуватися конкретними договорами про наміри і про співпрацю, тому що дуже часто політики і чиновники користуються підміною цифр. Показувати красиву обгортку конфетну, порожню всередині, Харківський регіон добре навчився в минулому», - заявив Ю.Сапронов.

Він повідомив, що за останні 6 років у Харківську область надійшло сумарно понад 2 млрд. дол., і з них лише 2 великі прямі іноземні інвестиції: у підприємство «Філіп Морріс» і в Малиновську промислову зону.

Ще 62% - це інвестиції у фінансовий сектор, що забезпечувалися за рахунок рекапіталізації банків, на загальну суму понад 1 млрд. дол. «У першу чергу це Укрсиббанк і Мегабанк», - зазначив Ю.Сапронов. Також 30% інвестицій - це повернення українських грошей з офшорів (о. Мен, Беліз, Британські Віргінські острови, о. Кіпр) на загальну суму понад 500 млн. грн.

Основні напрямки для прямих іноземних інвестицій в Харківську область

«На мій погляд, сьогодні існує 2 основних напрямки, за якими ми можемо залучити прямі іноземні інвестиції. Це проекти, пов`язані з енергозбереженням, що стало можливим тільки після того, як тарифи були приведені в економічно обґрунтований стан. Якщо б це не було зроблено, ми б інвестора не дочекалися ніколи. А так відразу ж з`явився інтерес, у тому числі і з боку іноземних компаній. І друге - це аграрно-промисловий комплекс, тобто, все, що пов`язане з сільським господарством», - зазначив Ю.Сапронов.

Про експорт зерна та зернотрейдерів

«До експорту зерна та до зернотрейдерів, які працюють у Харківській області та в Україні в цілому, я ставлюся дуже негативно. На мій погляд, податок на додану вартість їм повертати не потрібно взагалі. Нехай мені будь-який зернотрейдер покаже, де він додав вартість на продукт, який вивозить, я готовий розповісти з цифрами, скільки там відсотків виросло за рахунок паливно-мастильних матеріалів. Тільки за рахунок них і є крихітна додана вартість у цій справі, а це, по суті, експорт надр - газу і нафти. Додайте вартість на продукт, зробіть максимальну переробку, а потім просіть або вимагайте повернення податку на додану вартість. А в сільському господарстві найбільший інтерес являє саме максимальна переробка продукції», - наголосив Ю.Сапронов.

Про те, коли інвестор почне ще не заходити, але вже заглядати в регіон

«Сьогодні інвестиційний клімат залежить в першу чергу від дій влади, регіональної та української», - вважає Ю.Сапронов. За його словами, інвестиційна обстановка в Україні така ж сама, як і у всьому світі, але інвестор зараз дуже обережно ставиться до ринків, а ринок України не дуже перспективний.

Головною перешкодою поліпшенню інвестиційного клімату Ю.Сапронов назвав корупцію: «Головне - корупція. Коли буде рівень корупції реально знижуватися, тоді інвестор почне ще не заходити, але заглядати в регіон».

Віце-губернатор заявив, що вживаються заходи боротьб з корупцією в Харківській області. За підсумками липня і серпня перебуває під слідством і розглядається в судах понад два десятки кримінальних справ проти чиновників і дозвільників.

«Я вважаю, що якщо чиновники будуть робити те, що їм належить, інвестиційний клімат буде поліпшуватися», - заявив Ю.Сапронов.

Про те, що вселяє оптимізм

На Харківщині, як і в Україні в цілому, триває планомірна робота зі спрощення правил ведення бізнесу, що автоматично підвищує інвестиційну привабливість регіону і країни. Результат цієї роботи буде видно по закінченню певного часу, - зазначив Ю.Сапронов.

«Дуже багато залежить від законодавства, а воно змінюється. У нас було 78 різних видів дозволів на бізнес-діяльність, до кінця року їх залишиться 40. Що стосується податкового кодексу, то поки що рано говорити про те, який буде цей продукт, але зворотній зв`язок, що є в цьому питанні, мене налаштовує на оптимістичний лад. Далі в плані дозвільної системи буде як мінімум дворазове зменшення кількості дозволів, наступний крок - дворазове зменшення ліцензій. Це не швидкий процес, але робота ведеться», - підкреслив заступник губернатора.

Про спецрежими інвестиційної діяльності

«Створення спеціальних режимів інвестиційної діяльності є дуже актуальним для Харківської області. У першу чергу, ми говоримо про коди зовнішньоекономічної діяльності, які стосуються індустріальних підприємств. Зокрема, ввезення нових основних фондів, наприклад обладнання, повинне проходити без оплати мита і податків», - вважає Ю.Сапронов.

За його словами, такі пільги економічно прорахованими, і вони не є збитковими для держави. «Зараз питання створення спеціальних режимів інвестиційної діяльності обговорюється, і досить велика група людей допомагає ХОДА добитися позитивного результату», - зазначив Ю.Сапронов.

Про індустріальний парк «Рогань», за який візьметься суд

«Перспектива розвитку промислових парків та індустріальних зон у Харківській області - це послідовний розвиток «Малиновської промзони» і розвиток зони, яка знаходиться біля ділянки, який був глибоко теоретично виділено КП «Рогань». Ця зона межує з тим місцем, де перебуває зараз фабрика «Філіп Морріс», там є вся необхідна інфраструктура, на яку іноземний інвестор витратив значні кошти (25-30% вартості всієї фабрики). Сьогодні ця земля вже розподілена попередньою владою. Можу сказати точно, що з цього приводу будуть судові розгляди », - заявив Ю.Сапронов.

Масштабність проекту створення індустріального парку «Рогань» передбачає, що його реалізація повинна проходити під постійним контролем з боку суспільства, яке представляє Харківська облрада, і органів державного управління, які представляє Харківська облдержадміністрація.

Де працює неефективний менеджмент

Харківська область володіє величезним промисловим та інвестиційним потенціалом, але через управлінські проблем на багатьох великих підприємствах регіон втрачає колишню славу промислового центру. Не в останню чергу це пов`язано з тим, що керівництво області має дуже мало важелів впливу на великі заводи, - вважає Ю.Сапронов.

«Історично так склалося, що Харків - це промисловий центр з величезним промисловим, науково-дослідним та інвестиційним потенціалом. Сьогодні ж ми бачимо, що про Харків говорять у світі і Україні більше як про місто, де є ринок Барабашова. Ринок - це теж добре, це робочі місця, податки, але промисловий потенціал тим часом погіршується. Старіють основні фонди тих заводів, які давали колишню славу індустріальну Харкову, на багатьох підприємствах працює неефективний менеджмент.

Погано з цими великими індустріальними підприємствами те, що вони перебувають у прямому підпорядкуванні Міністерства промислової політики і Харківська обласна державна адміністрація не завжди може швидко вплинути на старі проблеми цих заводів. Механізм узгодження, затвердження нових керівників, режим санації розтягується надовго, якщо б це було в прямому нашому віданні, все це відбувалося б удвічі швидше», - зазначив Ю.Сапронов.

Про стратегію сталого розвитку регіону

«На найближчій сесії обласної ради будуть представлені основи сталого розвитку Харківської області на 2010 – 2020 ро в рамках програми Віктора Януковича «Україна для людей». Я буду доповідати і дуже сподіваюся, що сесія обласної ради доручить Харківській обласній державній адміністрації розробку стратегії сталого розвитку. Підкреслюю, ми говоримо не про соціально-економічний, а про сталий розвиток, де, як цього вимагає світова спільнота, ООН, міжнародні договори України, розглядається соціальна сфера, економіка та екологія», - повідомив Ю.Сапронов.

Насамкінець – про реальне…

«Як заявив Президент України Віктор Янукович, сьогодні головне завдання для уряду та влади на місцях - боротьба з економічною кризою та її наслідками. За перше півріччя цього року зростання ВВП становить понад 6%, виробництво зросло більше ніж на 11%. Президент назвав це першими ознаками відновлення економіки. Закріпити і прискорити процес виходу з кризи мають економічні реформи, головна мета яких - покращення рівня життя людей. Не формальне, на папері, а реальне, яке можна побачити у підвищенні розміру зарплат і пенсій, у збільшенні соціальної захищеності населення», - наголосив Ю.Сапронов.

Віце-губернатор відзначив, що реалізація реформ вимагає злагодженої роботи всіх гілок влади.

«Тільки у випадку командної роботи, націленої на результат, ми доб`ємося поставлених цілей», - сказав Ю.Сапронов.