Добкин: государственный аппарат необходимо почистить - он заржавел и обленился

Михаил Маркович, в стране начата административная реформа, и Президент, обращаясь к руководителям местных органов власти, «по-хорошему» попросилсократить бюрократический аппарат. Вы готовы к этому?

Будем выполнять все указы Президента, все решения Кабинета министров в этом плане. На протяжении 19 лет не наблюдалось системного подхода и в формировании самого Кабинета министров. Иногда должности создавались под конкретного человека либо группу лиц, иногда министерства формировались под решение актуальных на текущий момент проблем.

Реформа, которая получила сегодня старт, задумана как системная. Я имею в виду то, что сделан только первый шаг, за которым последует огромное количество мероприятий по реформированию управленческой системы. Они начались с самого верха – и это неизбежный процесс. Он означает выполнение тех предвыборных обещаний, которые давал Президент, идя к своей должности. И ни у кого не будет индульгенции.

У ныне действующего Президента хватило политической воли, желания и возможности создать команду, которая уже рассчитала весь путь реформирования от первых шагов до финального этапа. Мы сегодня понимаем, что оставлять в прежнем виде аппарат государственной власти на местах бессмысленно. Притока в органы государственной власти перспективных и одаренных молодых людей на самом деле не происходило. Они если и приходили, то только за записью в трудовой книжке, чтобы реализоваться в бизнесе, в частных структурах. Поэтому менять положение дел нужно. В конечном итоге мы все сможем убедиться в эффективности изменений, которые обяжут человека, работающего на государство за высокую зарплату, отдавать гораздо больше, чем он это делал раньше. Я уверен, что залог успеха не в количестве людей, а в качестве их труда. Нужны соответствующие стимулы.

Вы как губернатор готовы расстаться с некоторыми своими замами, выполняя указы Президента?

Мне кажется, ответ на этот вопрос уже дан. Я подтверждаю, что готов выполнить указ Президента, который коснется оптимизации количества сотрудников, работающих в подконтрольной мне структуре. Свою задачу я вижу не в формальных действиях по выполнению этого указа и постановления Кабинета министров, а в том, чтобы оставить на службе лучших из лучших.

Моя цель – организовать уже реформированный аппарат и всю штатную численность наших рабочих органов таким образом, чтобы повысить их эффективность. Сегодня государственный аппарат заржавел, обленился, оброс всевозможными ненужными ответвлениями, включая коррупционные. Его необходимо почистить и запустить уже по новой траектории ради пользы для общего дела.

На месте мы начали реформу по сути с момента формирования новой команды в области. Хочу обратить внимание, что мы по собственной инициативе утвердили типовую структуру для райгосадминистраций, количество заместителей головы РГА привели в соответствие с численностью населения. Выслушав замечания и критику в их адрес, приняли меры к устранению многих их недоработок. И сегодня у нас есть совершенно четкое понимание того, что эта пропорция продуктивна.

Отдельная тема – необходимость сокращения территориальных представительств у нас в регионе. Харьковская область меньше других сталкивалась с назначением в эти структуры присланных чиновников. Ключевые должности на 99% были заняты людьми, на которых по закону я обязан был давать представление. И я это делал. Поэтому опасное перекладывание ответственности с одного департамента на другой у нас минимализирована, хотя проблемы существуют. Главное, лишние структуры мешают взять губернатору на себя всю ответственность за регион. Мне хватает рычагов влияния только потому, что я целесообразно выстроил свои взаимоотношения с людьми. А необходимо такое законодательство, которое вообще исключит фактор личных отношений. Ревизия и сокращение всех разрешающих, проверяющих и карательных структур, несомненно, полезны и необходими.

Как бы Вы подытожили свой первый, хотя и не полный, год на посту губернатора? Над чем планируете работать в будущем году?

Я уже не раз говорил, что наши приоритеты – экономическое развитие региона. Наши цели - это стимулирование сельского хозяйства, активизация переработки его продукции, вывод из кризисного состояния наших промышленных гигантов, возрождение строительной, в буквальном смысле градообразующей сферы, создание благоприятных условий для инвестиций, а значит – для развития отечественного и иностранного бизнеса в Харьковском регионе. От их достижения будут зависеть все наши возможности в гуманитарной и социальной сферах, хотя я их тоже выделяю как приоритетные. Нам необходимо научиться зарабатывать деньги для развития экономики нашего региона. Эту задачу мы ставим во главу угла. Есть еще немало очень хорошие задумок, и я уверен, что мы их реализуем, потому что в уходящем году удалось наработать очень сильную платформу для сильного рывка вперед всего региона. В 2009 году Харьковская область в рейтинге, который проводит Минэкономики, оказалась 24-й среди 27 регионов Украины. Уверен, что в 2010 году мы этот показатель улучшили, но все равно еще не выйдем на то место, которое обязана занимать Харьковская область. С 2011 года мы, уверен, приступим к буквальной реализации лозунга, который нам по наследству достался от Евгения Петровича Кушнарева: «Возродим былую мощь Харьковского региона».

Михаил Маркович, а какие события уходящего года Вы бы выделили как наиболее важные и значимые для жизни области?

Я не делил бы события, произошедшие в этом году, на важные и неважные. За исключением, может быть, двух. Это завершившиеся в феврале выборы Президента, которые дали возможность харьковскому региону избавиться от 5-летней дискриминации нашего региона со стороны центральных органов власти. И второе – выборы в местные советы, на которых уже находящаяся у власти Партия регионов получила полную и безоговорочную победу.

Я особо выделил эти два события, потому что без них не было бы возможным выстроить жесткую, дееспособную вертикаль власти, обеспечивающую беспрепятственное прохождение принимаемых решений и контроль за их исполнением.

Как бы Вы подытожили выборы Президента Украины и избирательную кампанию в местные органы власти? Подтвердили ли харьковчане свою готовность поддержать программу Президента?

Выборы Президента показали всем – и оптимистам, и скептикам, что Харьковщина поддерживает Януковича практически двумя третями своих избирателей. Такой кредит доверия у нынешнего Президента наблюдается на протяжении вот уже последних шести лет. Случай уникальный, потому что политики, как правило, после пиковых моментов поддержки избирателей переживают ее спад. А рейтинг ныне действующего Президента в Харьковской области постоянно возрастает.

По поводу выборов местных органов власти повторю, что мы получили ошеломляющую и всеобъемлющую победу на своей территории. И я бы поставил акцент на том, что эта победа является следствием нашей системной работы на протяжении нескольких лет. В 2006 году мы шли на местные выборы, пытаясь взять реванш за украденную победу в 2004 году. Следующие четыре года деятельность областного и многих районных советов ассоциировалось у людей исключительно с властью Партии регионов. И даже бывший блекло-оранжевый губернатор не смог быть хоть сколько-нибудь заметным. Так вот, мы шли во власть, проделав большую работу, и люди нас избирали, уже оценивая ее результаты – подтверждая правильность постановки дела. А теперь, с такой мощной поддержкой харьковчан, мы постараемся сделать еще больше, потому что понимаем масштаб возложенной на нас ответственности и очень дорожим доверием своих избирателей.

Подтвердились Ваши прогнозы, что оппозиция будет представлена в советах минимально. Как эта ситуация скажется на работе властных структур?

Никто не ставил задачу забрать 100% депутатских мандатов. Во-первых, у нас ни в одном регионе нет стопроцентной поддержки какой-то из политических сил. Во-вторых, я думаю, партии власти было бы очень вредно работать без оппозиции, пусть даже в таком минимальном представительстве. Если проанализировать, сколько депутатов попали в советы по партийным спискам и сколько – по мажоритарным, картина полностью проясняется. Коммунистическая партия прошла исключительно как бренд. Ее сторонники голосовали за старые заслуги еще советской Коммунистической партии Украины. Ни один представитель Компартии в мажоритарных округах не победил. И это очень важный показатель. За «Батькивщину» тоже голосовали как за бренд. Стойкие сторонники БЮТ есть в каждом регионе. У нас их с каждым годом становится все меньше и меньше, но, тем не менее, они есть – еще сохранилась память о Юлии Владимировне. В областной совет от «Батькивщины» выбирали не ярких личностей, а людей, ассоциирующихся с Тимошенко. Это касается и действующего руководителя партии, бывшего губернатора Арсена Авакова. А вот многие руководители районов от БЮТ, идя по мажоритарным округам, не заняли даже второго места. У Партии же регионов многие действующие главы администраций шли по мажоритарным округам и победили. Хочу подчеркнуть особо тот факт, что четверо из присутствующих сегодня в областном совете бывших глав администраций от «Батькивщины», параллельно баллотировавшихся и по мажоритарным округам, оказались только третьими и четвертыми. И это позор для них как для управленцев. Сегодня срез областного совета отражает политические симпатии харьковчан – абсолютные к Партии регионов и ничтожные по отношению к бывшим правителям.

Вы все-таки намерены сотрудничать с небольшими силами оппозиции, прошедшими в советы? Готовы подать им руку?

Мы всем предлагаем конструктивное сотрудничество. Мы готовы использовать даже тот минимальный опыт, который есть у сегодняшних оппозиционеров, чтобы больше полезного сделать для региона. А если оппозиция не захочет сотрудничать с нами, мы используем данное нам избирателем право самостоятельно принимать решения по всем вопросам, касающимся жизнеобеспечения нашего региона. Не сомневаюсь, люди дадут свою оценку всем по делам. Я согласен, что идеологические подходы у власти и оппозиции разные. Мы свою идеологию никому не навязываем, нам хватает той поддержки, которая сегодня у нас есть, и будем бороться за большую. А в плане решения экономических вопросов альтернативы вообще не существует. Если нужно ремонтировать водопроводные сети, то их нужно ремонтировать независимо от того, какой партийный билет в кармане депутата. Если оппозиционные депутаты будут голосовать против решения вопросов, связанных с коммунальной сферой, с сельским хозяйством, с развитием промышленного комплекса, с вопросами поддержки бизнеса, мы дадим им должную оценку. А вопросы НАТО, языка, исторической правды, согласен, что мы можем дискутировать.

Как Вы характеризуете расстановку сил в городском совете? Не будут ли расходиться стратегии депутатских корпусов области и города?

Исключено. У нас полное взаимопонимание, очень серьезная партийная дисциплина, жесткий контроль за выполнением партийных решений. И еще у нас очень тесные товарищеские, дружеские связи с теми людьми, которые взяли на себя сегодня ответственность за город Харьков. Да, какие-то вещи мы можем видеть по-разному, но приходим к общему знаменателю и выносим всегда взвешенные, продуманные решения. Дискуссии могут быть – это нормальная ситуация, возможны разные мнения. Но они допустимы до момента вынесения вопроса в публичную плоскость. На этом этапе возможно только единое общее решение, принятое на основе компромиссов.

Мэр города Харькова от Партии регионов сегодня избран большинством харьковчан. Он имеет колоссальный опыт работы и очень много хороших, перспективных для территориальной громады задумок, которые, я уверен, успешно реализует. Думаю, мы уже в процессе использования уникального шанса, который впервые вся наша региональная громада получила 31 октября 2010 года.

Новая власть, начав реформы, натолкнулась на мощное сопротивление – имеются в виду протесты предпринимателей против Налогового кодекса. Как Вы прокомментируете эту ситуацию?

Сегодня ситуация в нашей стране сложилась прогрессивная и по-настоящему европейская. Многие глобальные решения принимаются властью на основе реально высказанного требования общества. Иногда через дискуссию и круглые столы. А иногда так, как это происходит с Налоговым кодексом. Люди высказали свое мнение уже после принятия решения. Мы можем по-разному говорить о наблюдаемых событиях: кто-то называет их противостоянием, кто-то организованным протестом. В любом случае важно то, что Президент в своих действиях показал приверженность интересам народа, той его части, которая высказывает свои особые пожелания. И ничто не превалирует над именно таким подходом: если совершена ошибка, она должна быть исправлена.

Что бы Вы хотели пожелать харьковчанам в новом году?

Новогодний праздник ассоциируется со сказкой, поэтому не хочу омрачать его повседневными пожеланиями. С радостью положил бы под елку в каждом доме кусочек счастья... В уходящем году я чувствовал себя счастливым, хотя полного счастья не бывает. Так что нам всем есть к чему стремиться в будущем.

Владимир Кравченко