Таїланд може прикупити в Україні 200 танків «Оплот»

Командування Збройних сил Таїланду ухвалило рішення про закупівлю в Україну партії 200 основних бойових танків «Оплот».

Як повідомляє інтернет-портал Defense Expressз посиланням на газету Bangkok Postвід 26 березня, нові українські танки замінять 200 застарілих американських ОБТ M-41A3, які перебувають на озброєнні чотирьох бронекавалерійських батальйонів Таїланду з 1962 року.

Зазначається, що придбання нових танків є частиною 10-річної програми закупівлі озброєнь, яка нещодавно була схвалена урядом цієї країни.

Основними претендентами на постачання виступали південнокорейський ОБТ K-1 та український «Оплот». Серед інших варіантів, які розглядалися створеною Збройними силами Таїланду комісією, були російський T-90С і німецький Leopard-2A4. Німецька пропозиція була визнана надмірно коштовною.

За даними газети, вартість поставки 200 українських танків оцінюється в 7 млрд. батів (близько 232 млн. доларів).

Нові танки надійдуть на озброєння 4-го бронекавалерійського батальйону (Королівської охорони) в Бангкоку, 8-го бронекавалерійського батальйону в Накхон Ратчасима, 9-го бронекавалерійського батальйону в Пхітсанулок і 16-го бронекавалерійського батальйону у Накхон Сі Тхаммарат. Видання зазначає, що закупівельна комісія, сформована з числа керівництва Збройних сил, віддала перевагу українському постачальнику завдяки значно зміцнілим за останні роки зв`язкам.

Коментуючи повідомлення, експерти київського Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, зазначили, що, виходячи з того, що вартість нового танка не може становити 1 млн. доларів, вказана сума контракту викликає великі сумніви. Так, уряду Таїланду подано запит на закупівлю додаткової партії у 121 одиницю бронетранспортера БТР-3E1, вартість яких оцінюється в 5 млрд. батів (тобто по 1,31 млн. дол. за один БТР). Найімовірніше, йдеться про меншу кількість замовлених танків, що підтвердило Defense Express джерело в оборонно-промисловому комплексі.

Водночас, повідомлення газети Bangkok Post в інших ЗМІ обросло додатковими деталями. У деяких з них говориться про те, що новітні українські «Оплоти», зокрема, не стріляють находу, а потребують зупинки для здійснення пострілу з гармати. В харківському Конструкторському бюро ім. Морозова висміяли такі «експертні зауваження», наголосивши, що дискутувати на цю тему несерйозно. Фахівці лише зазначили, що кілька поколінь танків у світі вже давно перейшли на системи, які дозволяють вести гарматний вогонь в русі на досить великих швидкостях, і українські конструктори були одними з перших, які забезпечили такі функції вітчизняним бронемашинам.

Слід відмітити, що представник українського Оборонно-промислового комплексу спростовував інформацію про те, що Таїланд вирішив закупити в України 200 танків «Оплот».

«Інформація про закупівлю танків не відповідає дійсності», - заявив представник ОПК.

«Наскільки відомо, такий тендер проводився. Україна брала в ньому участь, але оголошення про завершення конкурсу, а також про його переможця ще не було» , - сказав співрозмовник агентства.

Він зауважив, що наведені в публікаціях ЗМІ дані про кількість машин, заявлених на тендері, вартість замовлення, ціну, деякі технічні параметри танка «Оплот», зокрема, «не витримують критики і дуже далекі від правди». Виходячи з цього, сказав фахівець, «можна вважати публікацію провокаційною і такою, що спрямована на дискредитацію України як учасника тендеру й конкурента».

Характеризуючи «Оплот», фахівець зазначив, що «ця машина створена на рівні найсучасніших танків, а в частині захисту – випереджає аналоги».

У разі підписання таїландського контракту Держпідприємство «Завод ім. Малишева» стане одним з «локомотивів» виведення промисловості харківського регіону з кризи, прокоментував новину політолог Володимир Череватенко.

На його думку, перемога України в тендері на постачання до Таїланду 200 танків Т-84У «Оплот» є серйозним досягненням для промислового комплексу Харківської області. Успішна участь харківських танків у міжнародній виставці ADEX-2011, що проходила в Об’єднаних Арабських Еміратах наприкінці лютого, і перемога в таїландському тендері самі по собі є хорошим сигналом країнам, що є потенційними покупцями такої продукції.

«Незважаючи на високий рівень конкуренції на міжнародних ринках озброєнь, існує великий потенціал для розширення географії покупців продукції харківських танкобудівників. Це і багаті арабські країни Перської затоки, які все більше приділяють уваги зміцненню власних збройних сил, менше покладаючись при цьому на військово-технічний потенціал західних країн і Єгипту. Це і сам Єгипет. Це і Лівія, потреба якої у військовій техніці істотно зросла після повітряних ударів військ коаліції. Це і Узбекистан, і Таджикистан і Туркменістан. Головне - постійно модернізувати продукцію та підтримувати високий рівень конкурентоспроможності», - вважає експерт.

На його думку, у разі підписання таїландського контракту, ДП «Завод ім. Малишева» разом з ВАТ «Турбоатом» і ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» стануть потужними «локомотивами» виведення промисловості регіону з кризи.

Довідка УНІАН. Бойова машина «Оплот» розроблена Харківським конструкторським бюро ім. Морозова (Україна). Танк взятий на озброєння української армії в 2009 році. Серійне виробництво танків на замовлення Міністерства оборони України розпочате на Державному підприємстві «Завод ім. Малишева». Танк «Оплот» за кордоном уперше був представлений на Міжнародній виставці озброєнь ADEX-2011 в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати) 20-24 лютого 2011 року.

На знімках: (угорі) танк «Оплот» в експозиції України на Міжнародній виставці озброєнь ADEX-2011 в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати) 20-24 лютого 2011 р.; (нижче) гендиректор «Укроборонпрому» Дмитро Саламатін і заступник міністра оборони України Володимир Омельянчук спілкуються на виставці ADEX-2011 в Абу-Дабі; (внизу) представник арабської країни цікавиться українською бронетехнікою.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА