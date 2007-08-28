На кордоні затримано валюту і зброю

Харків. 28 серпня. УНІАН. Контрабандні гроші і зброю затримали на кордоні бійці Харківського прикордонного загону спільно з працівниками митної служби.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківського прикордонного загону, незадекларованих 110 тис. грн. та 3,5 тис. рублів було вилучено у громадянина Російської Федерації у пункті пропуску «Козача Лопань», який проїжджав потягом «Харків – Бєлгород», переховуючи валюту у сумці та на тілі.

На іншому напрямку – у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Гоптівка» на смузі спрощеного контролю в автомобілі Фольсваген-Пассат, яким керував громадянин РФ, при догляді було виявлено 7 набоїв 12-го калібру до мисливської зброї.

У цьому ж пункті пропуску в автомобілі Фольсваген-Пассат у громадянина Росії в багажнику було виявлено 9-мм газовий пістолет «Cynep RR» та 8 набоїв до нього.

В іншому випадку в автомобілі Тойота-Ланкрузер громадянин Росії намагався провезти через кордон 2 пристрої для відстрілу гумових куль «Оса» з 4 набоями калібру 18-45 у стволі та «Лідер» з обоймою, спорядженою 7 набоями калібру 10-32Т.