Сенсаційна знахідка археологів

28 серпня. Харків. УНІАН. Пізньосередньовічна археологічна експедиція Слобожанської археологічної служби під час розкопок Цареборисівського городища в селі Червоний Оскол Ізюмського району знайшла виробничий комплекс з виплавки заліза та свинцю із вбудованими гірськими печами XVI-XVII ст.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник експедиції, старший науковий співробітник Слобожанської археологічної служби Ірина ГОЛУБЄВА.

«Ця знахідка сенсаційна, адже це перший подібний комплекс козацьких часів, який знайдено на Слобожанщині», - сказала І.ГОЛУБЄВА.

Вона зазначила, що московські та західноєвропейські монети, ювелірні вироби, гарматні ядра, свинцеві кулі, які було знайдено під час розкопок, мають велику історичну цінність.

За словами І.ГОЛУБЄВОЇ, артефакти після експертизи буде розміщено в музеї археології та етнографії Слобідської України.