Тимошенко хоче очистити обидві столиці від «таких мерів»
Юлія Тимошенко виступає за зміну міського голови Києва Леоніда Черновецького та мера столиці Слобожанщини Харкова Михайла Добкіна. Лідер БЮТ вважає, що процедура зміни мерів обох столиць займе 2-3 місяці…
Лідер виборчого блоку БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО виступає за зміну міського голови Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та мера столиці Слобожанщини Харкова Михайла ДОБКІНА.
Як повідомляє сайт «Мережа екстреного повідомлення» з посиланням на «Объектив-новости» та телеканал АТВ/К, про це заявила Ю.ТИМОШЕНКО у виступі перед виборцями Луганської області.
«Знаєте, для всіх таких мерів, як ДОБКІН і ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, є тільки один рецепт. Потрібно приводити нову Верховну раду. Нова Верховна рада, там, де є більшість, може оголошувати дострокові вибори мерів. І там ми дуже серйозно «почистимо» країну від мерів, які себе скомпрометували і займаються махінаціями з землею, які корумповані до мозку кісток», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона вважає, що процедура зміни мерів обох столиць займе 2-3 місяці.
«І буквально, ну скільки там? Два-три місяці потрібно щоб почистити від мерів, які не приймають громаду України», - зазначила лідер БЮТ.