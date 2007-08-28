У парку Горького роздають землю фірмам ?

Харків. 28 серпня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ передасть до прокуратури документи про розподіл землі на території Центрального парку культури і відпочинку ім. Горького міста Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує особистий веб-сайт харківського губернатора.

За інформацією сайту, лідер виборчого блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО в ефірі телепрограми «Акценти» передав А.АВАКОВУ список фірм, яким виділені земельні ділянки на території парку ім. Горького.

«Ось список із 131 фірми, які збираються розграбувати «легені» Харкова – парк імені Горького. Вже зроблений землевідвід», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО. «Ось хто реально отримає землю, а не прості харків’яни, котрі сьогодні становляться в чергу», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він попросив А.АВАКОВА розібратися, на якій підставі виділяється земля у парковій зоні Харкова.

«Я, як посадова особа, направлю ці документи в органи прокуратури з проханням провести перевірку», - заявив у відповідь А.АВАКОВ.

Він також відмітив, що документи до правоохоронних органів будуть подані згідно зі статтею 97 Кримінально-процесуального кодексу, яка передбачає обов’язковий розгляд заяв про злочинні дії, які готуються.